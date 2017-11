Libres e Iguales vol suspendre l'autonomia «deu dècades»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 04/09/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Arcadi Espada i Cayetana Álvarez de Toledo durant la presentació de Libres e Iguales Foto: X.V.

Tres dels principals impulsors de la plataforma anticonsulta Libres e Iguales, Arcadi Espada, Cayeta Álvarez de Toledo i Nicolás Redondo han participat aquest dijous en un esmorzar informatiu a Madrid en què, d'entrada, han anunciat la convocatòria d'una mobilització el pròxim 11 de setembre a la capital espanyola per "la pau social" i per "la reconciliació entre espanyols". Libres e Iguales va sorgir el passat mes de juny de la mà d'una cinquantena de personatges de diferents àmbits de la societat espanyola com Mario Vargas Llosa, Albert Boadella o José María Fidalgo.Durant el seu torn de paraula, el periodista Arcadi Espada ha deixat anar diverses reflexions molt particulars en relació amb la consulta. "Naturalment, si l'autonomia s'ha de suspendre durant tres, quatre, cinc anys o deu dècades, cal fer-ho. Per sobre de qualsevol cosa està la democràcia", ha assenyalat sobre la intenció de les institucions catalanes de seguir endavant amb la votació del nou de novembre i amb el procés en general.Espada tampoc no s'ha mossegat la llengua a l'hora de valorar la figura de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol: "Pujol ha estat un populista mediocre, que ha practicat la corrupció política d'una manera caciquil i amb un pensament molt elemental". Segons el mateix periodista, "Madrid ha convertit Pujol en un estadista d'altura universal. Sempre ha tingut el respecte, l'admiració i una extraordinària subordinació de la societat madrilenya".La diputada del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, ha emprat les tesis del partit per atacar la figura d'Artur Mas. Segons ella, el president de la Generalitat no té cap més sortida que la "rectificació absoluta i la dimissió" perquè ha comès una "errada de gran abast i ha col·locat una societat sencera en un carreró sense sortida". "No hi ha res més antic que avantposar els drets mítics d'un territori als drets individuals de les persones, ni res més reaccionari que considerar que la voluntat de les masses al carrer o de les elits als despatxos estan per sobre la llei", ha afegit.El més tou dels tres ha estat sens dubte Nicolás Redondo que s'ha limitat a lamentar que no s'ofereixin alternatives a la consulta i a carregar contra la proposta socialista de modificar la Constitució en un sentit federal. "És més difícil passar d'aquesta Constitució autonòmica a una Constitució federal que canviar el model d'Estat", ha conclòs.

