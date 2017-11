Volen la intercessió de Felip VI per «l'adoctrinament» de l'escola balear

He dit que els feixistes ataquen de nou, però en realitat no han deixat mai d'agredir. Els castellà-parlants tenen el mateix dret a utilitzar el castellà com a llengua vehicular als Països Catalans com els català-parlants el tenim a estudiar en català com a llengua vehicular a Castella o qualsevol altre de les seves regions subordinades. És a dir, cap. Fa 300 anys que ens estan imposant la seva llengua per tots els mitjans i quan sembla que podem assolir una mica de recuperació de la nostra no ho poden suportar i agredeixen a tot arreu. No tots els espanyols són feixistes (ni molt menys), però déu n'hi do els que hi ha a Espanya i infiltrats als Països Catalans. El pitjor és que utilitzen la tàctica de fer-se les víctimes, com si fossin ells els agredits.