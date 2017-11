El Cercle Balear recomana no comprar llibres de text en català

Aquesta notícia es va publicar originalment el 20/08/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La Fundació Nacional Cercle Balear (FNCB) recomana als pares dels escolars de les Illes que no comprin llibres de text ni material que només es proporcioni en llengua catalana. L'objectiu d'aquesta fundació és garantir el correcte desenvolupament del decret de Tractament Integral de Llengües (TIL) impulsat pel govern de José Ramón Bauzá que defensa l'espanyol com a llengua vehicular a l'escola. "En cas que ja s'hagin adquirit, tornar els que no s'ajustin al projecte lingüístic aprovat per la conselleria d'Educació", afegeix l'escrit de recomanació.Segons el TIL, els centres escolars han de presentar un projecte lingüístic que garanteixi als pares un sistema d'ensenyament bilingüe amb l'espanyol com a idioma principal. En cas de no complir amb aquest requisit, l'administració assumirà la despesa d'escolarització en centres privats on s'impartirà una educació "bilingüe de qualitat". És per això que la FNCB insta els progenitors a "exigir" el projecte lingüístic a les escoles i a denunciar-les si no els hi proporcionen.El president de la Fundació Nacional Cercle Balear, Jorge Campos, confia que el pròxim curs "no passi el mateix que a Catalunya i que no calgui dur a terme reclamacions administratives ni haver de recórrer al ministeri per tal de respectar el bilingüisme a les Balears". "La immersió en català o la presència residual de l'espanyol són situacions il·legals amb l'aplicació del TIL", assenyala Campos.El Cercle Balear assegura haver tramitat moltes peticions d'informació i d'ajuda de pares que han rebut llistats de llibres "exclusivament" en català per part d'escoles públiques i concertades per al curs 2014-2015.

