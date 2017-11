Alfonso Alonso: «El terratrèmol Pujol tindrà rèpliques en els pròxims mesos»

Un ximple més amunt es proclama independentista però veig que dóna per provades i sentenciades totes les acusacions que aquests dies està deixant anar el sistema per combatre, no la corrupció, no, sinó per combatre la llibertat de Catalunya. Per ser independentista, el ximple, el trobo molt servil i molt seguidista de les clavegueres espanyoles. I no content amb això, el ximple va i assegura que tot plegat no ens afectarà perquè, total, Pujol és espanyolista. Que burro. Però que burro! Primera, Espanya sempre mai no ha perdut ni un minut de son davant independentismes tan borderlines com el d'aquest post. El que li preocupava i sempre li va preocupar a Espanya en primer lloc i per damunt de tot era el nacionalisme liderat per Jordi Pujol, recordem les declaracions de Mr X a Toledo per enèsima vegada? Segona, que el que treguin afectarà, doncs jo també espero que no afecti. Dependrà del que treguin, suposo. Però poc o molt i tant, que afectarà. I tercera i principal, associar corrupció a espanyolisme és senzillament imbècil. No només perquè Pujol mai no ha estat nacionalista espanyol sinó nacionalista català (encaixista, quin remei, igual que era encaixista ERC: si era encaixista ERC fins fa quatre dies, burro, com goses acusar Convergència de ser-ne!). No només per això, deia. També perquè, si no treuen coses d'ERC, és perquè ara com ara l'objectiu a abatre per part d'Espanya és Convergència. Els independentistes més tebis. Els que, si canvien de parer sobiranista, decantaran les majories en favor unionista. No van a per vosaltres, carallots, no perquè no tingueu merda -però si vau tenir fa quatre dies un Conseller d'Interior que compaginava aquesta feina amb la de contrabandista, hòstia consagrada!-. I no posaré més exemples, d'històries econòmiques de quan el Tripartit, perquè no vull ser com vosaltres però que segur que de moment estan ben guardadetes dins sengles dossiers a l'espera que el sistema decideixi treure-ho. No van a per vosaltres, no perquè no tingueu merda. No van a per vosaltres perquè vosaltres no els traieu gens el son i perquè saben que, un cop liquidada Convergència ja no hi haurà possibilitat d'independència. I també saben que, quan ja només quedeu vosaltres, no els durareu ni un assalt. Quan va durar, Carod, de Conseller en Cap, va arribar al mes?