Perplexitat pel protagonisme de Sánchez Camacho

Aquesta notícia es va publicar originalment el 30/07/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Els periodistes que s'esperaven al Palau de la Moncloa des de primera hora del matí per conèixer la valoració del govern espanyol sobre la reunió entre Mariano Rajoy i Artur Mas han expressat la seva sorpresa i perplexitat en veure que l'encarregada de donar explicacions era la presidenta del Partit Popular de Catalunya, Alícia Sánchez Camacho, i no un representant de l'executiu espanyol. "Nosaltres no tenim res a veure. Això són coses del partit", asseguraven a Nació Digital fonts de Moncloa.I així ho han confirmat des del carrer Génova però no han concretat si ha estat per ordre del mateix govern espanyol: "Es tracta d'una decisió de la direcció. Avui li tocava a l'Alícia". És per això que la presidenta del PPC ha agafat les regnes i ha exercit com a portaveu de l'executiu de Rajoy. Ho ha fet des de Barcelona convocant de manera urgent els mitjans de comunicació i explicant fil per randa el contingut de la trobada entre el president espanyol i el català.La compareixença de Sánchez Camacho s'ha produït cap a les dues del migdia, tres quarts d'hora després d'haver finalitzat la trobada al Palau de la Moncloa. Cap a dos quarts de tres, Artur Mas ha donat les seves explicacions als periodistes en una roda de premsa força extensa al Centre Cultural Blanquerna, seu de la Generalitat a Madrid. Finalment, el govern espanyol ha emès un comunicat.Durant tot el matí hi ha hagut força expectació sobre la manera en què s'expressaria el govern espanyol. Fins i tot s'ha especulat amb la possible sortida d'alguna persona de pes del gabinet de Rajoy, en funció del to que adoptés Artur Mas davant els mitjans. Finalment, han distribuït un comunicat de tres pàgines en què Moncloa ha tornat a tancar la porta a la consulta: "és il·legal i, per tant, no es pot celebrar i no se celebrarà".

