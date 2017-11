El Congrés homenatja «la contribució dels catalans a la història d'Espanya»

Per parlar de la història d´Espanya cal recular en el temps per entendre moltes coses, una d´elles per ejemple de com un poble i una cultura s´imposa, per la força, sobre les veïnes i s´apodera inclús tant per denominar la seva llengua (castellana) i el seu territori (Castella) i fa que tot sigui espanyol i Espanya, sense que segurament sigui tant legítim com pretenen anomenar-se a sí mateixos espanyols en tant que menyspreen als qui no volen ser-ho (que ara com ara no volen ser-ho per questió de prestigi), quan segurament podrien reivindicar-ne més qu´ells la titularitat.

Si tot va començar amb la denominació d'Hispània (abans era Iberia, però el nom era grec) per part dels romans, haurien de recordar per on va començar la cosa i com es va denominar la primera província.



El més important que vull dir es el que acabo de llegir tot repassant la història : IBERS : "Los Iberos o íberos fue como llamaron los antiguos escritores griegos a las gentes del levante y sur de la península ibérica para distinguirlos de los pueblos del interior, cuya cultura y costumbres eran diferentes".



Com veiem la cosa ve de lluny, molt lluny.