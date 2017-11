Extremadura amenaça amb retallades en Sanitat si Catalunya surt del sistema

REPETIM-HO PERQUÈ EN AQUESTA NOTÍCIA NO APAREIXEN ELS COLONO'S DE GUÀRDIA!

Caram, caram, caram... Avui el colonitzador de guàrdia que utilitza diversos "nicks" (YES..., un, fb, BJ, In-inda-indapandanchia, Masias, reusenc, allioli, i d'altres de semblantment ridículs per definir només tres persones de dos partits Colono's i Pperrerus...) no "surten", s'amaguen... Que es volen fondre? Perquè no diuen res davant l'evidència que ens estan mentint. Perquè no diuen res quan un dels seus amos espanyols (l'impresentable colonitzador, majoral de la Plantación del Tio Paco on ens tenen esclavitzats) reconeix implícitament i explícita que tot el que ha estat fent fins ara és gràcies a l'esforç dels catalans dels quals no para de riure's i insultar... On són ara tots aquests colonitzadors, espanyolets que quan es giren d'esquena els seus amos espanyols els denominesn "polacos" com a tota la resta? On són aquesta gentussa doncs? Perq què ens volen fer creure que no hi espoli, que no hi ha persecusió, que no hi ha opressió, que tot és un invent de 4 polítics catalans corruptes' On són ara la Camacho, en Rivera, en Nart, en Girauta, l'Iceta, en Navarro, en Millo, i tota aquesta colla d'incendiaris mentiders?

Són una colla de poca-vergonyes!