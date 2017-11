Aznar també es mira Escòcia i Quebec

Aquesta notícia es va publicar originalment el 04/07/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Als extrems, els advocats de les Corts espanyoles Alfonso Cuenca i Alberto Dorrego. Foto: FAES

Els casos d'Escòcia i del Quebec també han estat objecte de debat al campus d'estiu de la FAES. La fundació que presideix José Maria Aznar ha optat pels advocats de les Corts espanyoles, Alberto Dorrego i Alfonso Cuenca, per analitzar cadascuna de les situacions. Després de prop d'una hora i mitja de repàs cronològic dels dos processos, els lletrats arribaven a la conclusió que el cas escocès és un "embolic" que pot derivar en una "tragèdia" per al Regne Unit i per a Europa, i que el quebequès és una "paradoxa", perquè el partit independentista rep el suport majoritari de la ciutadania quan és a l'oposició, però el perd quan governa i accelera cap a la independència.Dorrego va ser l'encarregat d'explicar el procés d'Escòcia i ho va fer amb un to sorprenentment moderat en comparació amb el de les intervencions dels personatges que han desfilat pel campus de la FAES durant les jornades dedicades al "desafiament secessionista". Va iniciar la seva exposició destacant la legalitat i el caràcter constitucional d'aquest referèndum en el marc de la legislació britànica, i valorant positivament la capacitat d'entesa entre tots dos governs. Malgrat tot, va apuntar que es tracta d'un "embolic" per com ha evolucionat tot plegat i va alertar que pot acabar en una "tragèdia" pels efectes que la victòria del sí pot tenir sobre el Regne Unit i sobre Europa.Per a aquest advocat, el referèndum que se celebrarà a Escòcia el pròxim 18 de setembre té una importància "capital" per a l'Estat espanyol, perquè "els nacionalistes l'han pres com a referent", i també per a la resta del continent, perquè és el "primer cop" que s'enfronta a "un procés de secessió".Pel que fa al cas del Quebec, el també advocat de les Corts espanyoles Alfonso Cuenca va expressar el seu convenciment que la voluntat dels quebequesos passa per mantenir la seva identitat però també pel desig de seguir formant part del Canadà perquè "aquest territori mai podria arribar als paràmetres de desenvolupament econòmic canadenc", malgrat que la majoria d'informes sostenen que sí seria viable.Així mateix, Cuenca va manifestar que els ciutadans del Quebec estan més preocupats per "sortir de la crisi que per qüestions jurídiques i constitucionals", i va acabar assenyalant l'existència d'un "cansament" de la població respecte les "aspiracions secessionistes" del territori. "Prova d'això és el desastre històric del Partit Quebequès a les eleccions del passat més d'abril", va concloure.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)