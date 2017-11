Francesc de Carreras: «Pujol era un gran home d'Estat, però d'Estat català»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 03/07/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El professor de la UAB, Francesc de Carreras, ha participat aquest dijous al campus d`estiu de la FAES Foto: FAES

No podia faltar l'aportació del professor de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, Francesc de Carreras, al Campus d'estiu 2014 de la Fundació Faes. Ha estat una intervenció de poc menys d'una hora centrada en desqualificar el procés català titllant-lo, entre d'altres coses, de "totalitarista i de poc democràtic". A grans trets, el professor de la UAB ha explicat que el "règim actual" es va consolidar a Catalunya l'any 2000 i que des d'aleshores ha treballat per ocupar els òrgans de poder, les principals institucions i els mitjans de comunicació per "silenciar" i convertir el territori en "un país sense crítica" per poder avançar cap a l'estat propi.Francesc de Carreras ha situat l'inici del procés català als anys 80 i ha assenyalat el president Pujol com a principal artífex: "Entre el 2006 i el 2010 es passa de l'autonomisme a l'independentisme. Era el que faltava per culminar el procés projectat per la Convergència de Jordi Pujol". Així mateix i durant la seva intervenció, De Carreras ha fet la següent reflexió sobre l'expresident català: "A Madrid se l'ha considerat durant molts anys un gran home d'Estat. Efectivament, era un gran home d'Estat però d'Estat català perquè tenia al cap arribar a aquest situació".El professor de l'Autònoma tampoc no s'ha pogut estar de valorar la sentència del 2010 del Tribunal Constitucional contra l'Estatut. "Va ser tremendament afortunada", ha afirmat davant un dels redactors d'aquella resolució, l'exmagistrat del TC Ramón Rodríguez Arribas, també contrari al procés sobiranista . "En poques paraules, la sentència va salvar l'Estat de les autonomies perquè en cas contrari hauríem entrat en un estat de caos i de confusió alhora de regular qüestions de l'Estat", ha conclòs.Francesc de Carreras també ha manifestat que Pasqual Maragall va fer un mal negoci l'any 2000 pactant amb Esquerra Republicana de Catalunya per fer fora Convergència i Unió de la Generalitat perquè ha portat els socialistes catalans "al suïcidi polític". Així mateix, ha assenyalat que l'error de CiU ha estat lluitar amb ERC "per veure qui és més independentista". És per això que ha acabat afirmant que "els republicans es van carregar aleshores el PSC i que ara s'està carregant Convergència i Unió", però no li ha volgut treure cap mèrit a la formació lidera per Oriol Junqueras perquè "no ha enganyat ningú".

