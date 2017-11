Un magistrat de l'Estatut creu que el procés pot destruir Espanya i Europa

Espanya, tal com la concep l'estat dels castellans, no existeix. Cap nació que realment ho sigui necessita cap llei injusta ni l'amenaça a la violència (en aquest cas real, com ens demostra la història) per a mantenir-se unida. L'estat espanyol, creat només per i per a castellans, amb la col·laboració d'assimilats i personatges no castellans sense escrúpols que no han dubtat en vendre el seu país en benefici propi, no s'aguanta per enlloc. És un estat artificial que tendeix a l'autodestrucció, com no pot ser d'altra manera. L'única possibilitat real de vertebració hagués estat la lliure confederació de pobles, cosa que ni la Castella, rància, tancada, provinciana i imperial acceptarà, ni els catalans tampoc. Massa tard.