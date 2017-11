Gómez de la Serna: «Qualsevol espurna farà saltar la violència»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 02/07/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El diputat del PP al Congrés, Pedro Gómez de la Serna, aquest matí al Campus Faes Foto: X.V.

El diputat del PP al Congrés i portaveu de la Comissió Constitucional, Pedro Gómez de la Serna, no augura un futur massa esperançador per a Catalunya si continua endavant amb el procés. "El que passi entre novembre i les eleccions plebiscitàries no ho controlarà ningú, ni CiU, ni ERC ni l'ANC. Qualsevol espurna farà saltar la irrupció de la violència", ha assenyalat durant una conferència en el marc del Campus Faes 2014.Segons Pedro Gómez de la Serna, el desencadenant de la violència serà "la pressió, unes expectatives d'impossible compliment, la radicalitat política" i el fet que les principals mobilitzacions ciutadanes es portin a terme a Barcelona, "una ciutat que té la mala sort de tenir el moviment antisistema més potent d'Europa i on s'està planificant una manifestació amb ocupació de places seguint el model de la plaça Maidan de Kiev", ha dit.Per fer front al procés català, el diputat del Partit Popular a la Cambra Baixa proposa posar en marxa "un procediment paral·lel que el porti cap a una via morta", perquè considera que "no es pot aturar només amb actes jurídics de caràcter constitucional ni amb recursos davant el TC". Per aquest motiu, ha assenyalat que un procés com el català "només es compensa mitjançant un altre procés", i ha manifestat la necessitat de dirigir diverses accions cap a Catalunya com "un programa de sensibilitat, una nova agenda política i un canvi d'esquema polític que no passi per una disputa de l'autogovern ni del finançament".La conferència del diputat del Partit Popular al Congrés i portaveu de la Comissió Constitucional, Pedro Gómez de la Serna, ha obert la jornada 'La Constitució Territorial i el desafiament secessionista' que s'està portant a terme en el marc del Campus de la Fundació per a l'Anàlisi i els Estudis Socials (Faes), que presideix José María Aznar i que defineixen com el laboratori ideològic del Partit Popular.

