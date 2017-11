La Moncloa es desborda per l'allau d'acreditacions per Felip VI

Aquesta notícia es va publicar originalment el 19/06/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Normalment el procés d'acreditació per cobrir esdeveniments especials requereix temps i acaba provocant més d'un maldecap però dimecres, dia de recollida de les credencials per a la proclamació de Felip VI com a rei, la cosa va anar més enllà. Malgrat que inicialment semblava un tràmit senzill, alguns periodistes van haver d'esperar més de dotze hores per rebre la seva credencial. Això va provocar escenes de tensió, cares de patiment, crits d'indignació i llàgrimes d'impotència. El Senat, lloc escollit per la Secretaria d'Estat de Comunicació per instal·lar l'oficina d'acreditacions, s'assemblava més a un centre d'internament que a una de les principals institucions de l'Estat.Els més de tres mil periodistes i operaris dels mitjans estatals i estrangers acreditats podien recollir les seves targetes d'accés a l'esdeveniment des de les vuit del matí de dimecres. Per als més matiners, la mitjana d'espera va ser d'aproximadament quatre hores però el retard es va anar incrementant al llarg del dia. "Vaig arribar a quarts de vuit del matí i no vaig aconseguir l'acreditació fins a les onze de la nit", comentava aquest dijous al Congrés un veterà periodista valencià. "Això no ho vam veure ni a les eleccions de Veneçuela", exclamaven dos joves comunicadors que van cobrir els comicis del país sud-americà fa més d'un any i on suposadament també van haver-hi problemes semblants.El motiu del caos va ser la manca de mitjans i de previsió per part de la Secretaria d'Estat de Comunicació. I és que en comptes de tenir preparades les targetes identificatives, els serveis de premsa les imprimien en el moment de recollir-les a través de dues màquines especials que van acabar dient prou davant l'allau de periodistes. Sobta tot aquest caos organitzatiu perquè la Moncloa va fer-se enviar dies abans les dades i una fotografia de tots els periodistes interessats en cobrir l'acte. Tot plegat ha fet que l'oficina hagi estat oberta tota la nit fins a aquest dijous al matí.Conscient de la situació generada, la secretària d'Estat de Comunicació, Carmen Martínez de Castro, va fer arribar ahir un missatge a través del mòbil als directors dels principals mitjans de comunicació en què demanava disculpes i mirava de justificar els fets. Martínez de Castro acabava el seu escrit demanat als destinataris que "no me arreéis demasiado, ha sido muchísima gente y a contrareloj".

