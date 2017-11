CiU denuncia al Congrés les primes dels futbolistes espanyols pel Mundial

Aquesta notícia es va publicar originalment el 12/06/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La portaveu d'Esports de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats, Carme Sayós, ha expressat la seva indignació respecte a les primes que rebran els jugadors de la selecció espanyola de futbol en cas de guanyar el Mundial de Brasil 2014 que començarà en les pròximes hores. Ho ha fet a través d'una pregunta per escrit al Congrés dels Diputats en què demana al govern espanyol que es pronunciï sobre les remuneracions econòmiques extraordinàries "desmesurades" en cas de victòria.Sayós lamenta que es tracta d'un complement econòmic "excessiu" que podria superar els 700.000 euros per cap en cas de victòria espanyola, i denuncia que aquestes remuneracions extraordinàries "doblen" les de seleccions com Alemanya i Holanda, dues de les principals candidates a guanyar la competició. És per això que Carme Sayós el titlla de "reprovable" en un context econòmic com l'actual i adverteix que hi ha necessitats més urgents per atendre com "el tercer sector, la gent gran i les famílies que es troben sota el llindar de la pobresa".

