El diputat republicà menorquí del PSOE podria deixar l'escó

Aquesta notícia es va publicar originalment el 11/06/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El diputat republicà del PSOE al Congrés per les Illes Balears, Guillem García Gasulla, podria renunciar a l'escó després d'haver trencat la disciplina de vot de la formació durant el debat d'aquest dimecres sobre la Llei Orgànica d'Abdicació del rei Joan Carles, segons ha pogut saber. No ha estat ben bé un trencament disciplinari a l'ús, sinó que García Gasulla s'ha absentat de l'hemicicle a l'hora d'emetre el vot i s'ha dirigit al seu despatx on ha evitat els mitjans de comunicació.Algunes fonts del partit i companys seus de bancada apunten que darrera la possibilitat que renunciï a l'escó hi ha la "pressió" que podria haver rebut en les últimes hores per haver demanat la llibertat de vot al debat que s'ha portat a terme avui a la Cambra Baixa. Amb tot, li recomanen que no es precipiti, que reflexioni i que sigui responsable a l'hora de prendre una decisió.Guillem García Gasulla podria rebre una multa d'entre 400 i 600 euros i l'obertura d'un expedient disciplinari, com estableix el reglament intern del grup parlamentari socialista. Aquest és el primer cop que el diputat menorquí s'enfronta a una sanció d'aquestes característiques des que va prendre possessió del seu escó a les corts espanyoles el novembre del 2011.L'altre diputat socialista díscol, l'exalcalde de Sant Sebastià, Odón Elorza, també s'ha referit a les pressions que podrien haver rebut alguns companys de partit, entre ells Guillem García Gasulla, per evitar que trenquessin la disciplina de vot. "No m'han intentat convèncer ni pressionar com a d'altres", ha subratllat, tot afegint que "espero poder seguir treballant amb normalitat després que m'imposin la sanció i l'expedient".A diferència del diputat per Balears, aquest no serà el primer cop que el grup socialista sancioni Elorza. El grup ja li va obrir un expedient per votar a favor de la revisió i de la limitació dels aforaments, "cosa del que no em penedeixo", ha afirmat. "Si he tingut tres indisciplines de vot en prop de 3.000 votacions, que cadascú valori. Si això significa que he de marxar del PSOE o que em tirin a l'infern, realment és que ningú entén el que és la democràcia", ha sentenciat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)