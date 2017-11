Ignacio González: «Si Catalunya surt del sistema, és impossible sostenir-lo»

no deixa de ser mentida. Tenir la poca vergonya de no veure la quantitat de diners que deixen els funcionaris, pagats per tots (no per la CCAA de Madrid), que on deixen els seus diners no és a Catalunya sinó a Madrid, tenir la barra de no veure l'Aeroport faraònic de Barajas que no funciona ni la meitat, o el sistema de Rodalies, o les Autopistes de peatge rescatades pels catalans (perquè la resta són gratuïtes), etc.



S'ha de tenir una mica de cura amb el cinisme, perquè ens cremem. Per això no ens deixa tenir el règim diferenciat, perquè si el tinguéssim Espanya se'n va a fer punyetes, o millor, uns quants haurien de deixar de ser corruptes i posar-se a treballar d'una vegada.



PD: Vagi's a la Plaza Mayor a beure un Cafe con Leche.