Societat Civil Catalana crida el govern de Madrid a boicotejar Grífols

Aquesta notícia es va publicar originalment el 05/06/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El president de Societat Civil Catalana, Josep Ramón Bosch, aquest dimecres a Madrid Foto: X.V.

"El senyor Grífols ha fet les declaracions que ha fet. Està per la independència. Aquest senyor hauria de ser boicotejat pel govern espanyol allà on vagi". Aquesta ha estat la frase literal del president de la plataforma unionista Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, en un fòrum organitzat per l'Associació per a la Defensa de la Transició aquest dimecres a Madrid. Bosch però, no s'ha conformat només amb aquesta afirmació sinó que, acte seguit, ha dirigit els seus atacs cap a la Generalitat: "Jo treballo en una farmacèutica i el govern de la Generalitat està boicotejant els meus productes per haver sortit a la palestra".A priori, no sembla que la crítica de Josep Ramon Bosch a Grífols vagi més enllà del vessant polític, perquè ha volgut emmarcar-la en el "clima de guerra psicològica, social i econòmica" que, segons ells, enfronta Catalunya i l'Estat. "El govern espanyol està tocant el violí. Això és molt greu", ha exclamat. Amb aquesta vehemència, ha replicat al president Grífols, Víctor Grífols, que ara fa dos mesos va esperonar el president català, Artur Mas, a continuar endavant amb el procés: "Sé que ho està passant malament, però si té determinació, tiri endavant. No s'arronsi", li va dir.El president de Societat Civil Catalana també ha expressat el seu convenciment que el pròxim nou de novembre "no passarà res real a Catalunya. No es proclamarà la independència", però ha vaticinat "un renou impressionant". "Hi haurà manifestacions, faran escratxos a les nostres cases, ens diran de tot i ocuparan les places. Faran la pallassada de votar i després diran que els espanyols no els deixen", ha subratllat. Bosch ha considerat que ha de ser aleshores quan la plataforma unionista agafi les regnes per convèncer "aquells catalans que, de forma sentimental, han deixat de ser espanyols".Durant el dinar informatiu organitzat per l'Associació per a la Defensa de la Transició, Bosch ha repartit a tort i a dret contra els partidaris del sobiranisme a Catalunya i, com no podia ser d'una altra manera, ha estovat verbalment Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya. "Gent de convergència de pes ens diuen que Mas ha embogit", ha assenyalat. No només això sinó que ha aprofitat aquesta afirmació per assegurar que "Convergència ha perdut el nord i està en mans d'uns dirigents embogits".Posteriorment, s'ha dirigit a ERC amb un to més contundent i agressiu, insultant-los directament: "ERC està liderada per bojos". "Oriol Junqueras és un home que té un discurs molt amable però que està ple d'odi, és inimaginable", ha afegit. Ja a les acaballes de la seva xerrada, Josep Ramon Bosch ha fet un perfil molt particular del votant d'Esquerra Republicana: "És sociològicament de dretes, ha perdut poder adquisitiu, està il·lusionat amb l'independentisme i aboca les culpes al govern d'Espanya".Preguntat per l'anunci d'abdicació del rei Joan Carles en favor del seu fill, el príncep Felip, i per la manera en què successor al tron hauria d'abordar el procés Català, d'entrada, ha recomanat al futur monarca espanyol que pronunciï un discurs d'investidura en català per mirar de persuadir els independentistes. "Catalunya ha de ser el 23F del Felip VI", ha conclòs.Les paraules del president de Societat Civil Catalana s'emmarquen en un Fòrum organitzat per l'Associació per a la Defensa de la Transició que integra personatges com l'exministre dels governs de Suárez, Calvo Sotelo i que, posteriorment, va enrolar-se en les files del PP, i de l'excap dels serveis secretats de la Guàrdia Civil, el Tinent general, Andrés Cassinello, que fa poc menys d'una setmana va assegurar que "l'educació a Catalunya produeix monstres".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)