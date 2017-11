«L'educació a Catalunya produeix monstres», segons Andrés Cassinello

ja esta be! Sr? verdaderament Ud es un SR? . No te educació , té demència senil, no te arguments,a sobra segur que està cobrant la seva pensió dels imposts de molts monstres!, i si te tota la raó: soc un monstre: soc un monstre per voler ser democràtic, soc un monstre per voler votar, soc un monstre per no voler violència, soc un monstre per voler viure en pau,i sobretot soc un monstre per respectar als altres les seves opinions i voler ser respectat, soc un monstre perquè estimo el meu país, la meva llengua,la meva cultura....... Sí senyor te tota la raó soc un monstre, però..... per que no mira aquesta definició al diccionari, pot ser que s´adonará conta que el monstre es VOSTE