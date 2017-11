Camacho: «Els nostres votants volen una resposta més ferma al procés»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 27/05/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La direcció del PPC analitzant el 25-M, en una reunió que ha durat més de tres hores. Foto: PPC.

"Molts votants s'han pogut sentir desemparats davant l'increment del procés independentista en un moment en què el PP governa en majoria. Ha estat un avís, i tant al PP com al PPC en prenem nota." Aquest és l'anàlisi que el PP Català (PPC), de la mà de la seva presidenta, Alícia Sánchez-Camacho, fa de la patacada electoral del 25 de maig . És a dir, el votant popular percep Mariano Rajoy com a massa tebi en la seva oposició a CiU, ERC l'ANC, l'AMI i el conjunt de l'independentisme català, i a partir d'ara es mirarà d'intensificar encara més la seva oposició frontal a totes les seves iniciatives. Com, per exemple, en contra de la immersió lingüística.Després de dos anys i mig de govern popular, a Catalunya continuen sense poder-s'hi veure toros, continua sent impossible escolaritzar els fills en castellà a cap escola pública, i cada cop es veuen més estelades a les rotondes municipals i fins i tot als edificis consistorials. I això no pot ser, creu el votant popular. I s'ha quedat a casa. No ha votat Ciutadans (C's), Vox o UPyD. Però tampoc no ha sortit a votar PP. "Els nostres votants volen una resposta més ferma que la que s'està donant. Exigeixen més a un partit com el nostre, que dóna suport a un govern d'Espanya amb majoria absoluta", ha explicat Camacho.Més clar, doncs, l'aigua. Llunys dels partidaris de la tercera via, que somien en una oferta del govern espanyol per acabar d'encaixar Catalunya i Espanya, el PPC analitza la situació de manera totalment oposada. "Hi ha neguit entre els nostres votants davant l'increment de l'escalada independentista", ha reconegut Camacho. "No podem mirar cap a un altre cantó, els partits ens devem als votants", ha avisat.Segons l'anàlisi dels populars, que han perdut vuit punts respecte les últimes europees i un terç del seu vot, als onze municipis on governen (Badalona, Castelldefels, Reus en coalició...), el seu electorat ha optat per quedar-se a casa. "A zones on el vot del PP és majoritari, com Llefià o la Salut, el nivell de participació del nostre votant és molt baix. Hi ha hagut una manca de mobilització del nostre votant, que no ha anat a d'altres partits, com Vox o C's. És un toc d'avís clar al PPC i al PP, del que en prenem bona nota", ha explicat.Sánchez-Camacho i el conjunt del PP reiteren del dret i del revés que el 9 de novembre no hi haurà cap referèndum. Però queden molts dies per al novembre. Mentrestant, a Catalunya no s'aplica la sentència judicial que dictamina que hi ha d'haver un 25% d'assignatures en castellà a l'escola catalana, i continua sent impossible veure-hi curses de braus, i l'ANC continua muntant paradetes arreu. I això és el que, ara per ara, nota el votant popular. Preguntada persobre si creia que aquests eren uns dels factors que els havien passat factura, ha acabat reconeixent que sí. "El que molts poden veure és que el Govern no aplica les sentències, i no es comprèn per part del nostre electorat", ha explicat.La immersió lingüística, via la sentència judicial, doncs, serà un dels cavalls de batalla del PP i del govern espanyol durant els propers mesos. "Hi ha la sensació, i així ens ho ha traslladat la nostra gent, que aquí els que no compleixen les sentències i trenquen la democràcia, que no se'ls frena. I se'ls frenarà. Quan correspon i com correspon", ha avisat. "Gran part de l'electorat veu coses d'aquestes i no li agrada", ha reblat.La recepta del PPC per recuperar la confiança del seu votant és clara. Fermesa, fermesa i fermesa. Perquè, fins ara, interpreten que n'hi ha hagut poca. Agafeu-vos, que venen corbes.

