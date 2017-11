Margallo no veu suport a l'independentisme en el 25M

El pitjor que ens podria passar és que Madrid ens fes una oferta creïble. Segur que hi hauria botiflers que s'arronsarien! Tal com va la cosa, només ens queda la independència. Tenim a Madrid els millors ministres possibles per assolir la independència: no ens deixen cap altra sortida! Si hi fossin els sociates encara hi hauria company fill de puta que vendria la seva Pàtria per un plat de llenties, no ho dubteu!



Però compte! Cal fer una lectura autocrítica del 25-M. L'independentisme pur i dur NO ha guanyat CLARAMENT. Ha guanyat el "dret a decidir" (de manera inqüestionable, que no és poc), cosa que no ens serveix de res si el que molts volen decidir no és el sí-sí.



Perquè, siguem clars. 1) en aquestes eleccions TOTHOM ha entès que a CiU hi havia un TRAÏDOR de dimensions bíbliques (en Duran), i malgrat això els han votat. Crec que NI DE LLUNY podem comptar tots els votants de CiU com a SI-SI's. 2) Tenim els cagadubtes del ICV que encara creuen en els Reis Mags, quan el que volem muntar és una República. Com a molt podem comptar la meitat d'ells com a indepes, si és que hi arriba.



Això vol dir que ens queda molta feina per convèncer indecisos, i si hi han plebiscitàries, fer-los entendre que cal votar tan sols a partits que estiguin pel "sí-sí" a la consulta, o directament proclamin fer una DUI immediata, i que es deixin de "retallades", "pactes de estat" i altres mamonades que, en el context de enviar a espaÑa d'un coi de vegada a prendre pel cul i fer un nou país, SON TOTALMENT IRRELLEVANTS. Ja hi haurà temps de lluitar-hi desprès (Tota la resta de la nostra història, per ser exactes!), en escriure una constitució consensuada i oberta. Però primer cal segar les cadenes, i no ho oblidem, està arribant un altre juny!



Visca Catalunya Lliure!