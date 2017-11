Fotos: Desallotjaments policials a Barcelona, de 2009 a 2014

I amb apallisaments , morts per reducció , ulls buidats , etc . etc . , ja que parlem , parlem de tot, no ? .

La gent no és perfecta i menys en la situació de crisi i misèria actual , i és lògic que en alguns casos reaccioni de manera violenta , però la policia no s'ho pot permetre mai, ja que està al servei dels ciutadans , i ha de tenir la màxima cura en totes les seves actuacions .

Dir que la gent critica la policia , perquè és catalana , no cola , i més amb l'historial dels últims anys .

Jo sóc català , indepe / separata / pro - paísos , etc.i no m'agrada la meva policia , perquè no la veig al meu servei , no són atents, parlen castellà molt sovint , encara que els parlis en català , estratègia que fan servir també per les seves protestes laborals , per cert alla no tenen ningú que els reprimeixi , com fan ells a tots els altres col · lectius , a més utilitzen la violència des del minut zero, tant verbal com física , totes aquestes experiències són de concentracions i manifestacions , normalment autoritzades .

Total, que tot i que estic segur que la majoria de mossos són professionals , volen a aquest país ( cat ) i actuen amb cura , també estic segur que hi ha molta poma podrida a les seves files , començant per un director , Manel Prat , que fa més d'un any que es va comprometre a dimitir en el cas Ester Cañadas , elements com Jordi Arasa , la Brimo & The Wailers , etc.etc .

Sincerament, vull una remodelació en la meva policia, maxime si som, per fi, un país independent, això no podrà seguir així.