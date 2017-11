El resultat de les europees encoratja els independentistes d'Unió

Resposta al confederador de les 18:29.



Hi ha autodeterministes que ho són només quan les enquestes i els sondejos són contraris a la independència. És a dir, ho són sempre i quan no impliqui la secessió de Catalunya. Vet aquí l’autodeterminisme confederador d’Unió Democràtica, oposat a la independència-sobirania de Catalunya. Als textos oficials d’Unió em remeto. Cap de les seves declaracions de principis reivindica la independència de Catalunya, sinó una confederació hispanocatalana; és a dir, que l’Estat espanyol es confederalitzi, amb Portugal i Gibraltar inclosos. Res d’independència de Catalunya. Unió té un ideari surrealista perquè ens vol fer creure que Catalunya pot ser Estat independent dintre de l’Estat espanyol independent; és l’enganyifa confederativa. A les declaracions de principis d’Unió parla de “fraternitat espiritual”. És determinisme confessional pur i dur. És a dir, segons Unió, Catalunya no es pot separar d’Espanya-Estat perquè ambdues nacions són catòliques. ¿I què era Portugal abans del 1640? Tant Portugal com Espanya eren i són dues nacions catòliques, però Portugal es va secessionar d’Espanya el 1640, malgrat tenir un mateix credo. Totes les colònies que ha tingut Espanya eren catòliques, tret de l’Holanda reformada i del Marroc i del Sàhara sarraïns. Doncs bé, totes se n’han acabat secessionant, d’aquesta miserable Espanya, tingués el règim que tingués. Doncs ara li toca el torn a Catalunya, a despit de tots els entrebancs que hi posa la vil Unió Democràtica. El seu autodeterminisme hipòcrita, fals i intrigant ja se’l creu ningú. Per molt que digui, és un partit insignificant que està fent tot el possible per perpetuar la unitat de l’Estat hispànic, de Catalunya estant. Que consti que Duran no està tot sol en el seu hispanisme frenètic, el 82% del partit li fa costat; segons la darrera assemblea general en què fou defenestrat Vila d’Abadal. El determinisme confessional d'Unió queda desemmascarat. Quina paciència ha de tenir el president Mas per aguantar-vos la vostra deslleialtat recurrent. El dia que Unió expiri com a partit, a Catalunya correrà el xampany. Unió es fa odiar i no és bo acumular odi. Visca la independència de Catalunya!