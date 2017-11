Cospedal, aliena a l'autocrítica

Aquesta notícia es va publicar originalment el 26/05/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

De Cospedal i Arias Cañete, a la compareixença de valoració dels resultats del 25-M Foto: ACN

La secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, ha negat que el resultat de les eleccions europees de diumenge hagi suposat "un avenç de l'independentisme". Per a la popular, que ERC guanyi les eleccions i CiU sigui segona força no suposa cap alegria pel sobiranisme perquè "sumen al voltant d'un milió i mig de vots i això són menys que en les eleccions al Parlament".



El que sí veu Cospedal, però, és que els catalans han enviat "un toc d'atenció" a Artur Mas i a CiU per "la seva deriva independentista" evitant que hagin guanyat les europees. Per contra, la caiguda de vots al seu partit tant a Catalunya com a Espanya no suposa per a Cospedal res greu, i atribueix la baixada a "l'abstenció".

