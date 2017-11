Navarro farà canvis a l'executiva, però descarta marxar

Aquesta notícia es va publicar originalment el 26/05/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Pere Navarro, a la seu del PSC Foto: P.C./N.D.

El seu rostre seriós i l'hora de retard amb què ha comparegut després de la reunió amb l'executiva podria interpretar-se a la inversa, però Pere Navarro ja ha anunciat que no marxa ni en té intenció. El líder del PSC respecta la decisió del secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, de convocar un congrés federal extraordinari per renovar la cúpula arran dels mals resultats a les eleccions, però ell se sent "amb més ànim i més força que mai per seguir pilotant el partit", malgrat la patacada històrica del PSC. Només convocarà un consell nacional extraordinari el mes de juny.Navarro ha dit que iniciarà converses amb representants territorials i sectorials i convocarà un consell nacional pel mes de juny per fer una "renovació profunda i un debat sobre el contingut de les nostres propostes polítiques". Però el cert és que aquesta "renovació profunda" dista molt d'incloure el capità del vaixell, perquè Navarro té majoria al consell nacional, i és aquest el que ha d'aprovar la convocatòria d'un congrés extraordinari per triar una nova executiva. "Jo represento uns companys, i són aquests els que han de decidir", ha dit. Per això ha afirmat que no es planteja la celebració d'un congrés.D'altra banda el "debat sobre el contingut" no afectaria al canvi de rumb sobre el procés sobiranista. Navarro ha insistit que la proposta de reforma federal per l'Estat espanyol gaudeix d'un bon estat de salut i que la "seguirem defensant perquè creiem que és el que necessita Catalunya i Espanya. "Es poden canviar matisos i estratègies, però el contingut de fons el comparteix tota la militància", ha afegit.Amb tot, el líder del PSC no ha descartat tenir converses amb els sectors crítics amb la direcció, fet que ha afirmat que "haver fet sempre" i incloure'ls a la nova executiva. Tot indica, doncs, que l'expulsió dels crítics després d'haver trencat la disciplina de vot al debat parlamentari sobre la transferència de la competència per celebrar la consulta quedaria paralitzada.Pel que fa al resultat de les eleccions, Pere Navarro ha insinuat que l'interlocutor amb el Govern espanyol a partir d'ara haurà de ser Esquerra, i ha fet una enèsima crida a la negociació: "Hauríem d'aconseguir que PP a un extrem i ERC a l'altre trobin camí del diàleg". També ha dit que aquest "diàleg" passa per "intentar que no hi hagi trencament entre Catalunya i Espanya".Sobre la postulació de Carme Chacón com a nova secretària general després del procés de primàries obertes que ha anunciat avui Alfredo Pérez Rubalcaba, Pere Navarro no ha volgut fer valoracions. Només ha afirmat que "no coneixem les seves intencions, però el PSC respectarà la decisió del congrés federal i donarà suport a les propostes que més convinguin al conjunt de la ciutadania".

