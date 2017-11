Terricabras: «El procés està enfortit»

Igual com els partits, també els ciutadans hem de ser responsables. Ens hi juguem massa per fer altrament. Per això, caldrà que siguem exigents però també que els fem confiança i no burxem per "enfrontar" infantilment dos partits, CIU i ERC, que estan donant una lliçó de serenitat i responsabilitat.

Mas és respectat al país. Molta gent confia en ell i valora la manera com exerceix la presidència. I Junqueras és un líder serè i responsable, que declara que vol, sobre tot, enfortir el procés.

De moment, crec que ho estan fent molt bé tots dos, donades les circumstàncies tan difícils que vivim nacionalment i socialment.

Una actitud responsable passa per aparcar partidismes i no actuar com els infants que es fan la trabanqueta.

El nostre deure, i el seu, és TREBALLAR TANT COM PUGUEM PERQUÈ EL PROCÉS AVANCI. En això hem d´esmerçar les nostres energies. No hi ha temps, ni marge, per a irresponsabilitats. Som davant una oportunitat excepcional.

Ah! i deixem que cantin missa aquells que no volen que siguem lliures. No podem perdre el temps: hi ha molta feina per fer. A l´ANC, a Òmnium, al col.lectiu Wilson, a Plataforma x la llengua, al CCN, als partis, als sindicats... Som-hi!