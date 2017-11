Rubalcaba plega, Navarro es queda

Aquesta notícia es va publicar originalment el 26/05/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El candidat del PSOE a les eleccions generals, Alfredo Pérezs Rubalcaba, en roda de premsa a la seu de Ferraz amb el mapa de les 'retallades' del PP de fons. Foto: PSOE

La Comissió Executiva Federal del PSOE ha acordat en la reunió mantinguda aquest matí convocar un congrés extraordinari per al 19 i 20 de juliol amb l'objectiu d'escollir una nova direcció i fer front a la crisi política oberta després del resultat de les eleccions europees d'aquest diumenge. Alfredo Pérez Rubalcaba ha assumit la patacada electoral com a pròpia: "La responsabilitat d'aquests resultats és del secretari general."Preguntat sobre la demanda de primàries obertes per escollir el proper cap de llista socialista a la presidència espanyola, Rubalcaba ha assegurat que "n'hi ha d'haver", però creu que ha de ser la nova direcció del partit que sorgeixi partir del congrés del juliol la que les haurà d'organitzar.Rubalcaba ha explicat que no es presentarà a aquestes primàries, i que fa temps que ja ho havia decidit, però que ho havia mantingut en secret per no interferir en el procés "de renovació" que s'estava duent a terme al PSOE. "Els processos dels partits s'han de fer quan marquen els terminis orgànics, i llançar un procés de primàries abans de temps crea moltes traves al partit", ha assegurat.Preguntat sobre el PSC, ha assegurat que la formació de Pere Navarro va aconseguir "un mal resultat, sense pal·liatius, és evident", però ha reclamat que els socialistes catalans han de "perseverar" en el seu projecte polític, que ha reiterat que passa pel diàleg entre Catalunya i Espanya i la reforma de la Constitució.Minuts després de la compareixença de Rubalcaba, Navarro també ha comparegut en roda de premsa. Però no pas per anunciar que plegava, sinó que convocava un Consell Nacional per al mes de juny "amb la indicació que hi hagi renovació profunda". Creu que així el partit podrà "reforçar la seva capacitat organitzativa" així com la seva "acció política".Preguntat explícitament sobre si es veia en cor de dirigir el partit després dels resultats electorals, Navarro ha respost: "Sí."

