ERC obté els millors resultats de la història a les Illes Balears

SI+SI, naturalment, que per això SOM CATALANS.







EU és un altre assumpte. No sortirem del foc (castilla) per a caure a les brasses (Brusel.les).



Hem de tenir clar que dels 751 eurodiputats, només 50 pertanyen a tot l´estado españo. 700 restants són molts...





Hom pot dir que Catalunya Estat-EU en tindria menys, llest el noi, per això NO VOLEM SER VASALLS DE la UE (ni de la NATO), que equival a dir de TOTS ELS ESTATS DE LA UE que ens superin en població (ja no parlem d´economia en molts casos, d´idiomes), que d´entrada en són uns quants; Alemanya, França, Itàlia, Anglaterra, Polònia, Romania, Bulgaria, Hongria, Grècia, Suècia, Àustria, tots ells tenen més població i territori que el PRINCIPAT DE CATALUNYA.





Més clar: A LA UE MAI HI PINTAREM RES, AMB ESTAT O SENSE. El continent fà 300 anys que ens va expulsar com a NACIÓ CATALANA MIL.LENÀRIA. Ara no existim per ells.





Per això ens convé fer com Suïssos, Noruecs, Sud-coreans, islandesos, israelians i fer la nostra, que estem en un món globalitzat en plè segle XXI, encara que alguns pretenguin tancar-nos a la EU com altres ho feren dins la Meseta fà un temps i fins avui intentant sortir-nos-en.



No es veu que és el mateix amb una dimensió major?



NO ESPAÑA, NO EU, NO NATO (Pel simple fet de ser-ne membre tens a mig planeta en contra. Recordem que els que ens han atacat repetides vegades durant segles i sense haver-los fet res nosaltres, són ÚNICAMENT els membres de la NATO, no tots, però els principals, MAL NEGOCI, CAP GARANTIA DE SEGURETAT REAL, si no ens ataquen ells, encara que sigui a través d´una nova traició, que en tenen molta experiència, serà enviant-nos a primera fila pels seus interessos, com servents militars- NATO? NO GRÀCIES. Que ningú pateixi, no ens tallarem les urpes ni ens arrencarem els ullals per a facilitar les coses als de sempre).







SÍ A CATALUNYA,



SÍ AL MÓN.