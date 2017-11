ICV-EUiA insta ERC a ser prou responsable per no fer el joc a Mas

Aquesta notícia es va publicar originalment el 26/05/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Núria Lozano, durant la seva intervenció per analitzar els resultats Foto: C.B.

Lluny de celebrar el seu ascens, ICV-EUiA ja ha començat a planificar el futur en clau europea i catalana. El flamant europarlamentari, Ernest Urtasun, ha començat la seva intervenció lamentant les xifres de participació, que segons ell reflecteixen que "la ciutadania no sent com a propi el projecte europeu i cal reformar els tractats" per tal que aquest problema no es repeteixi d'aquí a cinc anys.Després de constatar el retrocés dels liberals, populars i socialistes, i davant del risc d'una gran coalició "que blindi les polítiques d'austeritat", Urtasun ha reclamat la unió dels 12 europarlamentaris de l'esquerra de l'estat (5 d'IU, 5 de Podemos i 1 de Primavera Europea, més Urtasun) i els instat a reunir-se de manera imminent per plantejar una estratègia comuna.A més, ha reclamat un cordó sanitari per "impedir que l'extrema dreta tingui facilitats per desenvolupar la seva feina" al Parlament Europeu, on necessita un mínim de 25 eurodiputats de 7 països per formar grup.De la seva banda, Dolors Camats s'ha mostrat satisfeta pels resultats de la coalició, sobretot en ciutats on no tenien representació i ha constatat la llum al final del túnel bipartidista. "L'hem esquerdat i ara recula de manera esperançadora"Per tal que aquest canvi es tradueixi en polítiques diferents al vell continent, la coordinadora nacional d'ICV ha demanat que ERC es posicioni de manera inequívoca. "Guanyar les eleccions a Catalunya els fa responsables de construir-hi una alternativa. Si avui la defensa contra l'austeritat que ERC diu que fa és plantejar-se entrar al govern amb CiU, aquesta defensa és falsa". Respecte la davallada socialista, Camats no ha volgut fer-ne sang. "No per prevista deixa de ser impactant però el que a nosaltres ens ha fet molta il·lusió és haver passat per davant del PP, tant en percentatge com en nombre de vots".Joan Josep Nuet ha contradit les conseqüències negatives que segons alguns mitjans provocaria la fi del bipartidisme. "No ens duu a un escenari d'ingovernabilitat, sinó que significa canvis de govern i això no vol dir disbauxa o no govern".El coordinador general d'ICV-EUiA ha insistit en la fórmula exitosa del doble vot (el nacional i el social) i també s'ha dirigit a ERC en termes similars a Camats. "Quan li hem dit que les esquerres han guanyat a Catalunya no li hem dit perquè consolidi el govern retallador de CiU: la solució per Catalunya és assegurar que el 9-N votarem però també és canviar les polítiques i amb CiU no hi ha polítiques socials".Finalment, Núria Lozano, la número 2 de la llista d'ICV-EUiA, ha lamentat que entre els deu europarlamentaris elegits a Catalunya no hi hagi cap dona.

