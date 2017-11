ERC assalta l'àrea metropolitana

Aquesta notícia es va publicar originalment el 26/05/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Seu d'ERC a Rubí, a les 23.24h, un cop sabuts els resultats a les eleccions europees Foto: ERC Rubí

La victòria d'ERC és històrica. I el més significatiu ha estat el fet d'aconseguir imposar-se o ser segona força en municipis on hauria semblat impossible fa ben poc temps. És, sobretot, en l'àrea metropolitana on els republicans s'han fet forts.ERC ha arrelat en grans ciutats de tradició socialista com ara Sabadell, Terrassa o Cerdanyola. Així, malgrat que el PSC hagi pogut retenir municipis com Badia del Vallès, Molins de Rei o Barberà del Vallès, ERC ha fet un pas endavant i ha trencat una hegemonia que es mantenia des de l'implantació de la democràcia.Sorpresa majúscula a les dues capitals de la comarca del Vallès Occidental, on els republicans han passat a ser la primera força. Els dos feus socialistes han vist com els independentistes els menjaven terreny i els sobrepassaven clarament. Així, mentre a Terrassa, ERC aconseguia superar la barrera dels 14 mil vots i un 20,2%, el PSC es quedava amb 12.769 vots i un 17,95%. A més, cal destacar que CiU ha quedat a menys de 300 vots d'arrabassar-los el segon lloc. A Sabadell, els republicans encara s'han enfilat més i han arribat als 15.037 vots i un 20.67%, i els socialistes han caigut a la tercera posició, essent superats pels convergents per gairebé 1.500 vots.Altres ciutats tradicionalment 'roges' i on els republicans han penetrat electoralment són Cerdanyola, on s'han imposat per 103 vots als socialistes. Sens dubte, una de les localitats en què els resultats dels republicans han estat més destacables ha estat Rubí. Governada pels socialistes, fins fa ben poc en coalició amb els republicans, ERC s'ha situat com a segona força amb 4.053 vots i un 18,47%, superant una potent ICV-EUiA (cal recordar que Rubí era un dels feus més importants dels ecosocialistes fins fa pocs anys) que ha obtingut la tercera posició amb 2.694 vots. Cal subratllar, sobretot, que la victòria socialista per sobre d'ERC ho ha estat per tan sols 299 vots.Tampoc es pot passar per alt la capital catalana, Barcelona. ERC ha guanyat amb claredat amb 126.343 vots per sobre de CiU que han aconseguit 121.078 vots. Ambdues formacions sobiranistes completen un bloc molt sòlid i clarament superior al bloc unionista. Els socialistes s'han vist relegats a quarta força amb 70.926 vots, per sota d'ICV-EUiA, i tenen a tocar el Partit Popular amb 69.431 vots. Com a cinquena força queda Ciutadans que han assolit un 6,97% dels vots (40.486 vots).A Martorell, la formació republicana ha triplicat els resultats que va obtenir fa cinc anys, quan va sumar 534 vots, i ha superat socialistes (segons, amb 1.633 vots) i convergents (1.454). També cal destacar la força sobiranista a Badalona, en què malgrat que continua el lideratge del PSC, ERC passa a ser segona força amb el 17,12% i CiU es col·loca en tercer lloc amb 12,42%. Cop de força a Molins de Rei, en què els republicans s'han imposat amb 2.776 vots. El bloc sobiranista és compacte ja que CiU ha estat el segon partit més votat amb 2.183, molt per sobre dels 1.316 vots recollits pels socialistes.Igualment, ressaltar els resultats d'ERC per haver aconseguit ser la segona força rere el PSC a municipis com Abrera (678 vots), Castelldefels (2.831), Sant Boi de Llobregat (3.877) o Sant Adrià del Besòs (1.256 vots).Tampoc cal oblidar que més enllà de la primera i segona corona, el partit liderat per Oriol Junqueras ha triomfat a Girona ciutat, on els republicans, en les anteriors municipals, ni tan sols van aconseguir representació. ERC ha guanyat a Reus, Torredembarra (per primer cop a la història), Tortosa (on les anteriors eleccions europees, ERC era la quarta força) o a la majoria de les vegueria del Penedès, com ara Vilafranca, El Vendrell o Vilanova i la Geltrú. Esquerra també ha guanyat a Tarragona ciutat, un dels principals feus del PSC i on el Partit Popular, de la mà del seu cap de files Alejandro Fernández, pensava guanyar-hi les eleccions municipals del proper any 2015.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)