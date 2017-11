Nart i Girauta, la veu de l'unionisme a Europa

Amb el procés que s'està vivint a Catalunya, i amb el que es podria construir si hi haguessin líders destacats dels partits catalans cap a Europa, ens trobem amb: Tremosa, Javi López, Urtasun, Terricabras (jove promesa) i sense comentaris de Fisas.

Entre tots sumen menys carisma que un pollastre a l'ast, i després de veure la pallissa d'en Nart a Tremosa a 8tv (per exemple), tot i comptant amb zero audiència mediàtica com els burgesos de CiU i els nous rics d' ERC, mana la coherència i la dura realitat que ens envaeix. No agrada estar sota una constitució, però és el que es va votar per tothom, i, sorpresa, amparada pels amics Miquel Roca etc... cosins grans d'en Mas, que per cert, molt bé ha estat vivint fent pactes i patrimoni amb el PP quan manava Pujolet.

Quan s'acava la teca, el que el poble digui, que ens treuen de la cadira.