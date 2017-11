Vidal-Quadras posa fi a la seva dilatada carrera d'eurodiputat

Aquesta notícia es va publicar originalment el 26/05/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Ariadna Hernández, Aleix Vidal-Quadras, Javier Montilla i Pablo Barranco, al míting de Vox a Barcelona aquest dijous. Foto: Jordi Borràs/Nació Digital.

Pots consultar tots els resultats

La nova formació d'ultradreta de l'exdirigent popular Aleix Vidal-Quadras, Vox, s'ha quedat a les portes d'obtenir representació al Parlament Europeu. Per un grapat de vots, Vidal-Quadras no podrà continuar a l'Eurocambra, on s'hi estava des del 1999. A tot l'Estat ha aconseguit 244.538 vots (un 1,56% del total), i ha acariciat l'escó amb els dits. Els valencians de Coalició Compromís , en coalició amb Equo, han sumat 299.510 (1,91%), i sí que l'han aconseguit.Bona part dels vots que li han faltat a Vidal-Quadras es trobaven a Catalunya. Vidal-Quadras ha estat incapaç de mobilitzar-hi el seu propi electorat, aconseguint només 7.851 vots (0,31%). Fonts del partit reconeixien a Nació Digital que no havien acabat de trobar el pols a la campanya catalana, mentre que es mostraven convençuts que sí que ho havien fet a la resta de l'Estat, com ha acabat passant. A Madrid, per exemple, han sumat el 3,64% dels vots; a Valladolid, el 3,41%; a Salamanca, el 2,63%; a Segovia, el 2,04%, etc.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)