Junqueras: «Assumim la responsabilitat que ens pertoca»

veig que tots estem molt optimistes amb aquest 56 per cent, pero si tenim en compte que es producte de une mobilitzacio del sector sobiraniste amb une participacio inferior al 50 per cent, i al fet que sumem per al SI SI, ICV que encara esta per decidirse, i que segons els analistes el seu electorat es partiria per la mitad, amb une participacio el 9 de novembre del 70 per cent, hem de treballar molt i molt be, per asegurar la majoria per al doble si, i en cas de plebiscitarias la majoria absoluta al parlament entre CDC i ERC no esta garantida, per tant no podem cometre cap error, no tenim marge, si fem el mes minim error el fracas esta garantit.