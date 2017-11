ICV-EUiA veu l'inici de la fi del bipartidisme i pica l'ullet a ERC

Aquesta notícia es va publicar originalment el 26/05/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Herrera, Urtasun, Nuet i Lozano, aplaudint als militants Foto: C.B.

"Hem duplicat els resultats de les últimes europees, hem guanyat al PP i som la tercera força a Barcelona". Amb aquesta alegria i rotunditat s'ha dirigit Ernest Urtasun als militants d'ICV-EUiA a la seu del Passatge del Rellotge. El candidat ecosocialista, que ha volgut dedicar aquests resultats al recentment desaparegut Miquel Caminal , s'ha mostrat moderament satisfet per la participació. "Ha pujat deu punts a Catalunya però queda molt per fer, el projecte europeu ha de continuar reflexionant sobre com millorar la seva interlocució amb la ciutadania i fer les reformes necessàries".Urtasun ha felicitat Terricabras pel triomf i "per l'excel·lent campanya" d'ERC, que interpreta com un canvi de xip al vell continent. "Avui les esquerres hem guanyat a Catalunya i el bipartidisme, en el qual també incloc CiU, s'ha enfonsat. Avui és l'inici d'un canvi profund i cal majories per tombar el bloc de l'austericidi". Tot i lamentar els bons resultats de l'extrema dreta, "un perill per als propers anys", ha fet una crida a Podemos i a Equo a construir un front "que sumarà més de 100 eurodiputats". El cap de llista d'ICV-EUiA ha remarcat que el doble vot que demanava la coalició surt reforçat dels comicis. "Es pot defensar el dret a decidir sense cedir a les retallades".Joan Herrera ha il·lustrat amb xifres el canvi d'escenari: "El PP i el PSOE s'ho feien tot a Espanya i han tret un 49% dels vots, a Catalunya CiU i ERC han aconseguit un 35% del vot. Això vol dir que aquests partits no són una opció per construir alternatives, han dit amén a les retallades i no tenen autoritat per encarar una nova etapa".El coordinador nacional d'ICV ha subratllat que el Parlament Europeu serà a partir d'ara "més plural, més d'esquerres i més democràtic" i ha tirat floretes a Ernest Urtasun. "Hem tingut un excel·lent candidat, una persona jove però amb experiència i coneixement que transmet convicció, un dirigent de present i futur per garantir la continuïtat de les idees i valors de l'esquerra jove i verda".Herrera també ha felicitat ERC i, al mateix temps, li ha demanat compromís a l'hora d'empènyer cap al nou escenari. "No cal que canvïin el dret a decidir per les retallades, i tenen la responsabilitat d'ajudar-nos a construir una alternativa".Joan Josep Nuet, coordinador general d'EUiA, ha augurat que "el canvi comença, les coses ja no seran com fins ara" i ha advertit a la resta de formacions que la coalició ecosocialista, que a l'estat ha obtingut 1 milió de vots més que fa cinc anys, "jugarà un paper polític clau a Catalunya i a Espanya".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)