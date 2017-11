Bufetada a Camacho: el PPC s'esfondra a la cinquena posició

Aquesta notícia es va publicar originalment el 25/05/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Militants del PPC seguint els resultats per televisió, sense gaire alegria. Foto: Bernat Ferrer/Nació Digital.

"Hostilitat" i "violència"



Lluny de valorar els motius d'aquesta cinquena posició aconseguida pel partit, Sánchez-Camacho s'ha limitat a denunciar que "han estat unes eleccions molt difícils, amb la major hostilitat cap al PPC" i s'ha felicitat extensament per haver guanyat les eleccions "a Espanya i a Europa" i que Catalunya ha votat menys que el País Valencià, la Rioja i Castella-Lleó. I ha reivindicat: "En clau europea, som partit de govern."



Tot seguit, ha passat a criticar Artur Mas, qualificant-lo com "el millor candidat d'ERC": "La seva obsessió pel procés està duent a governar Catalunya els independentistes que van governar amb tripartit." "Mas porta Catalunya a un carreró sense sortida, i aquest no és el futur que es mereix Catalunya", ha afegit.

Santi Fisas, en la mateixa línia que la lideressa, ha assegurat que han estat "unes eleccions marcades per violència, violència moral i violència física".

Compareixença d'Alícia Sánchez-Camacho i Santi Fisas. Foto: Bernat Ferrer/Nació Digital.

El Partit Popular Català (PPC), cinquena força política a Catalunya, per darrere d'ICV. I notant l'alè de Ciutadans (C's) al clatell. Aquest és el titular de la nit. El partit triomfador a Espanya i el conjunt de la Unió Europea (UE), a Catalunya queda per sota d'ERC, CiU, PSC i ICV. Després d'una campanya electoral monopolitzada per l'omnipresent líder de la formació, Alícia Sánchez-Camacho, més que no pas pel candidat a eurodiputat, Santi Fisas, el partit pateix una bufetada de proporcions notables. I el lideratge de Sánchez-Camacho, de retruc, també.A les eleccions al Parlament del 2012, Sánchez-Camacho va sumar el 12,97% dels vots. Ara, quan encara queden unes dècimes per als resultats definitius, es queda amb el 9,81%. I, en relació amb les últimes eleccions europees, els populars catalans perden fins a 110.000 vots.Quant al procés independentista, els populars catalans també queden per darrere de tres forces autodeterministes (ERC, CiU i ICV), i d'una que reclama una consulta pactada amb l'Estat (PSC). Tot i la intensitat de la campanya electoral en contra del 9 de novembre -amb sortides de to de Mariano Rajoy i María Dolores de Cospedal incloses-, els populars han estat incapaços de mobilitzar el votant anti-independentista.

