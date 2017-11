El PPC ressalta que Catalunya ha votat menys que la Rioja, València i Castella Lleó

Ja ho sabem que aquests impresentables els importa molt poc la veritat. Mentre puguin treure's les puces de sobre amb qualsevol argúcia, a això s'aferren.

Mireu ppepperus dels collons, a mi ja m'està bé que no vulgueu veure la realitat tal com és (per vosaltres, certament, molt i molt crua, cada cop més: a Catalunya, no cal dir-ho, però s'us comença a moure el terra a Espanya, carallots!) perquè així aneu fent com els tarambanes dels sociates de'n Navarro que va camí d' esdevenir una banda d'amigots de taverna residuals... (en això de la taverna us hi faríeu bons amics...!). Però feu-vos.ho mirar per la vostra salut mental perquè és preocupant si no veieu la realitat que us envolta i preneu el vostre "Màtrix unionista crispador" com a realitat... perquè us caldrà anar al psiquiatre! Arribar a dir, com ahir ho feu la vostra incendiària "camarguessa" que són els altres els que es mouen de la "cantralitat" és per anar directament d'urgències psiquiàtriques!