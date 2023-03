Des de l'antiguitat, les flors s'han utilitzat per donar a conèixer i transmetre sentiments. El llenguatge de les flors té els seus orígens a Orient i s'ha transmès de generació en generació i de cultura en cultura, passant per l'Antic Egipte, l'Edat Mitjana, el Renaixement, fins a arribar al Romanticisme, època aquesta en què va tenir el seu màxim apogeu.

La rosa vermella és tradicionalment la que es regala a la parella, i estadísticament, representa el 90% de totes les que es comercialitzen, però si tens altres compromisos, missatges especials o, senzillament, aquest any vols canviar hem preparat un recull dels diferents colors de roses que es poden trobar a les parades. Què signifiquen? Hi ha un llenguatge popular associat a les flors i una alternativa per a cada ocasió:



Vermella: símbol de l'amor, els enamorats escullen aquesta per regalar-la a la seva parella, tot i que també pot ser símbol de respecte, per tant, també és correcte oferir-la a un amic. El vermell també és símbol de passió i excitació.

símbol de puresa i innocència. Moltes núvies les porten als seus rams, perquè simbolitza que durarà tota la vida. També estan unides a l'amor. Si li regales a la teva parella, li estàs dient, implícitament, que esperes un futur sòlid amb ella. Amor pur, feliç i per sempre! També es diu que si la regales a un malalt, li estàs demostrant que estàs pendent d'ell.simbolitza agraïment per un favor important i afecte. El color rosa és sinònim de bondat, també pots regalar-la si sents admiració i simpatia envers el receptor.aquesta és la vostra rosa! És ideal per regalar a un adolescent. Això diuen els experts... Per als més supersticiosos, aquest color significa una advertència. El groc d'una rosa també es relaciona a la satisfacció i alegria i són una bona manera de festejar un aniversari o un dia important.significa joia, alegria i satisfacció per un èxit que s'ha assolit. També és un senyal de precaució, i en l'àmbit sentimental expressa un amor ple i consolidat.significa confiança, harmonia i afecte. És el color del cel, motiu pel qual transmet sentiments de llibertat i franquesa. Les flors blaves són molt relaxants i tranquil·litzants. Si li regales roses blaves a algú que està angoixat, l'ajudaràs a sentir-se més calmat.si tens el detall de regalar una rosa d'aquest color, estaràs expressant esperança, descans, joventut i equilibri. També és una bona rosa per als adolescents.representa seducció i desig. El lila també és el color de la noblesa i la feminitat. Perfectes, doncs, per regalar a una dona.vol dir separació, tristesa, mort i nocturnitat. Pensa-t'ho dues vegades abans d'oferir-ne una.aquest color està lligat a la tristesa, la vellesa, l'avorriment i el desconsol.

