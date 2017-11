Cursos gratuïts de borsa a Barcelona i Tarragona per aprendre a invertir

Aquesta notícia es va publicar originalment el 16/03/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Inversió, espectacle i aprenentatge a parts iguals. Hanseatic Brokerhouse té una proposta molt interessant per a les properes setmanes: 'trading' en viu, en directe i en més de dotze ciutats diferents, on destaquem una doble sessió a la ciutat de Barcelona.T'agradaria veure com operen els 'traders' professionals? Així arrenca una iniciativa innovadora del 'broker' en línia d'origen alemany Hanseatic Brokerhouse que promet portar per tot arreu els secrets del 'trading' i les inversions en borsa de manera totalment gratuïta.Dit així sona molt espectacular, i ho és. En temps real els 'traders' prendran decisions, compraran i vendran, i tot a una velocitat vertiginosa. Els 'traders' experts de Hanseatic Brokerhouse emularan les estrelles de rock. L'esdeveniment pren la forma d'un 'roadshow' que s'estendrà durant les pròximes setmanes per més de 15 províncies de l'Estat, entre les quals hi ha Barcelona , Tarragona, Lleida i Girona, a més de moltes altres com Madrid, València i un llarg etcètera.Assistir a aquest "espectacle" de 'trading' és totalment gratuït i la inscripció es realitza a través d'internet Les sessions de 'trading' en viu parteixen de la idea que els assistents gaudeixin aprenent i és que l'esdeveniment, en paraules d'aquest 'broker' alemany, serà "una barreja entre espectacle i aprenentatge" ja que els assistents podran veure en primera persona "com es gestiona el risc de les inversions, com es treballa amb diversos productes financers, etcètera".I quin tipus de gent va a aquests esdeveniments? Els responsables de Hanseatic Brokerhouse aclareixen la incògnita: "tota mena de persones, gent que està a la universitat, informàtics, advocats, enginyers, empresaris, etc". Un dels principals avantatges d'aquestes sessions és que no són necessaris coneixements previs. En el cas que algú vulgui assistir sense tenir cap coneixement de 'trading', Hanseatic Brokerhouse ofereix a més sessions 'online' on es pot aprendre com funcionen els productes amb els que després s'operarà en viu.Les sessions de 'trading' a Barcelona estan disponibles durant tot el mes a partir de diverses convocatòries, tant en horari de matí com de tarda. D'altra banda, ja és possible reservar plaça per futurs esdeveniments a Girona, Tarragona i Lleida, que es portaran a terme pròximament. La inscripció està oberta en aquesta pàgina i marxa a bon ritme. Qui ha dit que la borsa no és un espectacle?

