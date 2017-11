Ramon Tremosa: «El nord de la UE ens ha de deixar de subvencionar»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 04/03/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Ramon Tremosa, aquest dimarts a Brussel·les. Foto: Gemma Aguilera/Nació Digital.

La crisi econòmica i financera ha distorsionat encara més els principis fundacionals de la Unió Europea (UE), convertint aquesta unió d'estats en una "unió de transferències que va contra la integració econòmica que necessita aquesta unió d'estats". Amb aquestes paraules, l'eurodiputat de CiU Ramon Tremosa ha fet una petició en el marc d'una conferència organitzada per l'associació FERRMED al Parlament Europeu sobre transport intermodal: "No vull que arribin diners del nord al sud, com a liberal mediterrani, no vull que la UE continuï essent una simple unió per a vehicular transferències del nord al sud. Pel bé de tots, el nord ha de deixar de subvencionar el sud de la UE."Tremosa ha exposat davant d'un nodrit auditori d'experts en transports, representants de la Comissió Europea i eurodiputats l'argument que els estats membres han d'obrir les seves fronteres al transport ferroviari, "com si la UE fossin els Estats Units, perquè hem d'anar a més integració econòmica i no a menys. Obrir les fronteres als trens ens donarà una convergència econòmica que ens permetrà trencar amb la dinàmica perillosa de subvencions al sud que s'ha aguditzat amb la crisi".L'eurodiputat ha recordat que després del llarg camí per aconseguir el reconeixement europeu del corredor mediterrani, "l'objectiu per als propers cinc anys és transformar els nostres ports locals de Barcelona i València en portes europees, com ja ho són els ports del nord". El resultat, conclou Tremosa, "tindria efectes positius no només per a les economies de Catalunya i el País Valencià, sinó en el conjunt de l'economia europea".

