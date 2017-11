Mercè Conesa: «Complim la llei de banderes, no tenim l'estelada»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 28/02/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Mercè Conesa. Foto: Adrià Costa

Mercè Conesa, alcaldessa de Sant Cugat del Vallès (Valles Occidental) per CiU és d’aquelles dones que et diu que sí però no saps mai ben bé quan la veuràs. Però la veus. Suau en les formes forta en el fons, aquell do de gents que transporta a Sant Agustí. Es política de raça, es veu de seguida, i com faria Helenio Herrera guanya eleccions sense baixar de l’autocar. Però prefereix jugar amb onze que amb deu. Té l’habilitat de Johan Cruyff en l’u contra u -per tant, cintura-, la sobrietat de Guardiola -quan convé fa una passada de trenta metres i la clava als peus- i la seguretat i mesura de Ronald Koeman; difícil doncs sobrepassar-la. Però no és un home sinó una dona, també es nota. I com el President Mas, surt bé a la foto.-No diria tant, som una ciutat amb una identitat i un model propis. Si és el model convergent o no, no ho sé. Sant Cugat ha tingut molts governants del nostre partit, tots amb una manera de fer però que no ha de ser replicable.-I molt. Veure el nostre partit al capdavant de l’Ajuntament de Barcelona, Girona, Vilanova i la Geltrú, de les diputacions i de la Generalitat m’enorgulleix perquè significa que els objectius han estat encertats i propers a la ciutadania.-No sóc partidària de la política ficció, però sempre que s’ocupa una càrrec institucional cal ser lleial i coherent als principis. També buscar el màxim consens possible, cosa que potser permet renovar-lo.-Ja m’agradaria però és molt difícil. Parlem d’un moment molt diferent i on, a més, no hi havia el debat del mapa polític català.-De moment no la tenim i el que fem és complir la Llei de banderes.-La posaria.-És que el PP també em demana el quadre del rei a la sala de plens.-Insisteixo, nosaltres complim la llei i hem de fugir de la guerra de banderes, un tema que cansa a la major part de la ciutadania.-L’ARSAL afecta als serveis a les persones i això és el més preocupant. Si redueix el nombre de regidors o fixa uns sous més baixos és relatiu, però el problema de fons està en les competències i limitacions en la prestació de serveis.-Exacte! ¿I podran continuar proporcionant servis socials com ara?-N’és la tempesta perfecta: un servei de titularitat municipal que presten els ajuntaments, i l’ARSAL traspassa a la Generalitat, cosa jurídicament incorrecta.-Es planta cara, i crec que hi ha motius suficients per presentar un conflicte de constitucionalitat.-No, i hem de ser hàbils per aplicar-la de la manera menys lesiva per als ciutadans, sobretot si a partir del 2015 entra en ple funcionament, cosa que depèn de la interpretació que en fem.-El factor clau serà l’estabilitat pressupostària dels municipis i mentre n’hi hagi poden seguir prestant els mateixos serveis.-No.-Ha de donar via lliure als municipis. El sistema legislatiu sempre parla de lleis de bases que fixen mínims. El desplegament el farà la Llei de governs locals de la Generalitat, i mentre no contradigui l’esperit bàsic de l’ARSAL es poden desenvolupar les competències.-En perden, i a favor de les comunitats autònomes.-Tret, potser, d’alguna excepcionalitat, penso que no.-En els municipis de menys de 20.000 amb l’ajuda de les diputacions. Ara bé si la Generalitat recupera la competència la pot delegar.-Sí, però parteix d’un error de sortida quan considera que les administracions locals són grans generadores de dèficit i deute públic perquè no és cert.-Sí, però l’estalvi de l’administració local serà molt petit i s’està atacant a la vàlvula més feble. És una recentralització que vulnera l’autonomia local. I els traspassos seran finalistes. No es pot establir una centralitat jerarquia des de la capital decidint que és el que més o menys li convé a un municipi.-No en tinc cap dubte. I no feia falta a Sant Cugat, un municipi amb estabilitat pressupostària i financera i que destina un 0,7 % a la cooperació internacional.-L'ARSAL diu que no, però els nostres ciutadans ho volen.-Sí però ho volen fer a través dels seus impostos i l’Ajuntament ho impulsa junt amb les entitats de la ciutat i la participació de la gent.-Tenim els números sanejats, i entendria que l’Estat m’ho retirés si no complíssim els serveis bàsic d’enllumenat i escombraires.-No pot dir res perquè és una competència del Ministeri d’Exteriors.-La llei no prohibeix, ho permet ara que Europa aposta per les competències multinivell.-Sí, quan una part d’aquesta, posem per cas l’atenció a la gent gran, es dóna des de la proximitat i l’altra des d’un prisma més llunyà.-No, i són partidaris del principi: una administració, una competència, cosa absurda en els serveis socials que són de multinivell.-Amb un contracte programa on la Generalitat aporta recursos i les administracions més pròximes gestionen la primera atenció. Així el veí del 4at 1a del portal 23 en té prou venint a l’Ajuntament.-De vegueries -les diputacions- , consells comarcals -n’elimina alguns- i municipis. I això pot aclarir molts aspectes de l’ARSAL.-No sé si és més fàcil. El que sí sé és que la gestió del pressupost ha de ser acurada. Sant Cugat té menys població vulnerable que Santa Coloma, però més extensió, 48 quilòmetres quadrats, molts més carrers que Sabadell i una despesa de manteniment més alta.-Només permet assegurar que la base de l’IBI sigui més o menys sòlida.-També el quilo de pomes a Sant Cugat potser és més car. La clau està en una gestió econòmica del pressupost que no faci pujar la pressió fiscal i permeti estalviar diners. Tenim avantatge, es cert, amb un 9,3% d’atur, i això ens ha permès incrementar les polítiques socials.-L’atenció social no és perquè sí sinó segons indicadors professionals basats en uns protocols. I aquests han d’estar ben ordenats i executats.-Ha de ser un ajut continuat. Un no pot pagar aquest més la factura de la llum i després desentendre-se’n. També cal un compromís amb la ciutat que t’ajuda.-Per descomptat. Hi ha qui ha anat més enllà i demanen serveis a la col·lectivitat. Cal funcionar pensant que totes les persones són útils per a la ciutat.-Per descomptat. Tenim un 25 per cent de la població de menys de 18 anys, un potent sector educatiu i una vocació de ciutat educadora on no només eduquen els pares i l’escola sinó tot l’entorn. Aquest Museu de Matemàtiques és un projecte en que hi tenim molta il·lusió i un bon grup de matemàtics treballant-hi.-No, no parlem d’una ciutat intervencionista!-D’una ciutat que, si la tens neta, els nens i nenes entendran que no es pot llençar un paper a terra.

