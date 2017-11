Catherine Stihler: «Un acord sobre la consulta interessa a les dues parts»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 17/02/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

L'eurodiputada laborista escocesa Catherine Stihler, al seu despatx. Foto: Bernat Ferrer/Nació Digital.

L'eurodiputada escocesa Catherine Stihler , ferma partidària de la continuïtat d'Escòcia dins del Regne Unit, es mostra orgullosa de l'Acord d'Edimburg subscrit entre els governs escocès i laborista. El cita una vegada i una altra, i assegura que gràcies a aquest acord, els laboristes, els conservadors i els liberal-demòcrates estan podent aportar tot d'arguments a la societat escocesa en contra de l'independentisme de l'SNP. Amb to apassionat, explica que l'endemà del referèndum, en cas de victòria del "no", es continuaran buscant fórmules per enfortir l'autonomia escocesa.En aquest context, es mostra d'allò més sorpresa per la possibilitat que el govern espanyol acabi impedint la consulta catalana del 9 de novembre, i ressalta la paradoxa que, fa uns anys, ella mateixa va anar a Barcelona per conèixer de primera mà com funcionava l'autogovern català. "I ara vosaltres us esteu emmirallant en nosaltres!", exclama. Conscient de l'atzucac polític al qual sembla que s'enfronta Catalunya, assegura que tindrà una antena posada en l'evolució del cas català.- Tenen raó, perquè l'Acord d'Edimburg, signat entre el govern escocès i el britànic, assegura que es respectarà el resultat del referèndum, cosa que no es pot dir el mateix de Catalunya, on els governs català i espanyol no han signat cap acord. Això a Escòcia no ha passat així. Fa poc vaig ser a Catalunya i vaig poder captar què nota la gent, i diria que a Escòcia el debat és més real, més centrat en el referèndum.- El ministre García Margallo, que havia estat eurodiputat, va dir que no vetaria Escòcia com a membre de la Unió Europea. És una postura realment interessant, perquè el govern escocès sosté que Escòcia continuarà sent membre de la Unió Europea automàticament. És a dir, tot està obert. També diuen que, entre la votació i la independència, passaran divuit mesos, durant els quals negociaran la pertinença a la UE. Però és que el president de la Comissió Europea ja ha dit que això no anirà així! Volem claredat, no confusió. I la posició del govern escocès sobre la negociació post-referèndum és poc precisa. Diu que mantindrem tots els beneficis que tenim sent part del Regne Unit i de la Unió Europea. I això, per a mi, no és una bona manera de començar una negociació. Una negociació és una negociació, no la pots condicionar d'antuvi. A més, la millor manera de conservar els beneficis que obtens sent part del Regne Unit... és continuar sent part del Regne Unit!- La moneda que utilitzarem en una Escòcia independent és un punt essencial, i no hi ha claredat! I què passarà amb la pertinença a la UE? Són qüestions clau! L'únic que acabo veient és que el nacionalisme vol mantenir el "pound", els avantatges que tenen els membres de la Unió Europea... I, repeteixo, el millor que podem fer és la certesa de ser part del Regne Unit.- La millor manera de no tenir un referèndum sobre la pertinença a la UE és escollint un govern laborista a Westminster. El Labour no està compromès amb aquest referèndum, i la millor manera per garantir que el Regne Unit sigui un membre important de la UE és votant un govern laborista el 2015.- Possiblement. Força gent ho veurà en aquests termes. No sé com és a Catalunya, però a Escòcia, a les eleccions europees sobretot es parla de temes interns, no pas de temes europeus. Potser ara, per primer cop, amb la crisi, amb l'augment del cost de la vida, amb el referèndum del setembre..., ara hi haurà més debat sobre tot això. Però quan parlo directament amb els electors, alguns tenen veritables dificultats per menjar cada dia, i ens trobem en ple 2014! Els bancs d'aliments han de donar cada vegada més respostes a més necessitats... En quin tipus de societat vivim? Tenim grans reptes al davant.- L'augment del cost de la vida és una de les grans preocupacions dels electors amb qui parlo, i la feina, i el creixement econòmic. Ara tenim una oportunitat de parlar de la dimensió europea de l'ocupació juvenil, del creixement econòmic... Si podem aconseguir que el conjunt de l'economia europea creixi, això beneficiarà al conjunt dels escocesos. Queden menys de 100 dies per a les eleccions, i el referèndum vindrà després. Però també parlarem de com podem millorar el cost de la vida de la gent.- L'únic sondeig que compta és el referèndum del 18 de setembre. No s'ha de donar res per garantit. Els socialdemòcrates, que creiem en la justícia social i que volem una societat més igualitària, creiem que ho aconseguirem no pas sortint del Regne Unit, sinó treballant conjuntament els problemes comuns. La manera com ho podem fer és continuar sent una part important del Regne Unit. Sóc internacionalista, que és justament el contrari que nacionalista. I com a internacionalista, veig que hi ha partits socialdemòcrates arreu d'Europa, arreu del món, i tots ens trobem que hem de resoldre els mateixos problemes socials a tot arreu. Perquè vivim en un món global, les tecnologies estan transformant la manera com treballem... Estem vivint la revolució del "big data"... Tenim molts reptes nous al davant, i només hi podem fer front conjuntament. I en aquest context, parlar ara d'una Escòcia independent, em sembla una manera d'endarrerir tot aquest debat. La independència no resol els problemes d'Escòcia. Només treballant conjuntament amb el Regne Unit i la Unió Europea podrem solucionar els problemes.- Dependrà del resultat. Però no ho oblidem: està previst que el 2016 vinguin més poders a Escòcia gràcies a l'Scotland Act del 2012, i aquesta és la dimensió oblidada de tot aquest debat. Són uns èxits que mai no s'han celebrat! És molt trist! A més, excepte els nacionalistes, tots els partits estan parlant d'atorgar més poders a Escòcia. Jo mateixa formo part de la "Devolution Comission" del Labour, també en tenen els conservadors, els liberals... És a dir, passi el que passi l'endemà del referèndum, i esperant que guanyi el "no", el que és cert és que hi haurà canvis a Escòcia en la línia d'atorgar més poders a Holyrood. De fet, també hi ha en discussió la possibilitat d'estendre la "devolution" escocesa arreu del Regne Unit, donant més poders als governs locals. Hi ha un moviment real perquè el poder esdevingui més regional. El propi Ed Miliaband parla constantment d'una "devolution" al nord d'Anglaterra.- Els més ferms partidaris del "Sí" estaran decebuts si guanya el "no", de la mateixa manera que jo estaré decebuda si guanya el "sí". Però sóc demòcrata, i crec que caldrà respectar el resultat, sigui quin sigui. El repte és que Alex Salmond respecti el resultat democràtic si acaba guanyant el "no", i que respecti la decisió dels escocesos de treballar amb la resta del Regne Unit solucionant els problemes comuns als quals hem de fer front conjuntament.- Això li correspon al nacionalisme escocès.- No seria correcte. Al Regne Unit, totes les formacions són partidàries d'un major grau de "devolution", fins i tot els conservadors. El PP compta amb una "Devolution Comission"? Probablement no! No sóc experta en història de Catalunya o d'Espanya, però el que passa a Escòcia és diferent del que passa a Catalunya, i per diverses raons. El que passa a Escòcia és que si guanya el "sí", guanyarà el "sí", i si guanya el "no", llavors hi haurà canvis en el sentit que es retornaran encara més poders. La "devolution" és un procés orgànic, anirà evolucionant, aniran sorgint nous camps... No m'agraden les coses estàtiques, i per mi la independència és una finalitat. Si prens aquesta decisió, ja no hi haurà marxa enrere. I penso que tenim massa connexions!- Sí? Seria terrible! Fa temps, amb el comitè escocès per a la "devolution" buscàvem models de governs autònoms i vaig viatjar a Barcelona, vam entrevistar-nos amb Jordi Pujol... És ben interessant que, en un espai tan i tan breu de temps, ara vosaltres us estigueu emmirallant en nosaltres! D'altra banda, això reflecteix l'èxit de la "devolution"! En un altre sentit, el que em pregunto és per què el govern català i espanyol no poden arribar a un tipus d'acord similar al de l'Acord d'Edimburg, en què les dues parts respectin el resultat de la votació.- Seria realment preocupant! Crec que el referèndum s'hauria de poder fer el 9 de novembre, que no s'hauria de bloquejar. És una llàstima que no pugui haver-hi un acord entre els governs català i espanyol com el que tenim entre l'escocès i el britànic. Perquè interessa a les dues parts.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)