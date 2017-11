López Aguilar: «Els catalans no són europeus per dret natural»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 13/02/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Juan Fernando López Aguilar presideix la Comissió de Llibertats, Justícia i Interior de l'Eurocambra. Foto: Parlament Europeu

Qui va ser cap de llista del PSOE a les eleccions europees del 2009 i exministre espanyol de Justícia, Juan Fernando López Aguilar, té ben clar que el referèndum català del 9 de novembre "no es pot celebrar", perquè la legalitat vigent ho impedeix. Tot amb tot, critica l'immobilisme de Mariano Rajoy -"l'status quo ja no és una opció", afirma-, a qui acusa d'haver atiat la catalanofòbia per arribar al poder. Menystenint també la proposta d'ERC d'aturar l'economia catalana, que veu com un simple "órdago", advoca per "reinventar un encaix per a Catalunya en el conjunt d'Espanya". Un encaix que hauria de ser aprovat pel conjunt de ciutadans espanyols.- La jurisprudència és inequívoca: Catalunya quedaria fora de la Unió Europea. Aquesta és una situació molt seriosa, la de major envergadura a la qual s'enfronta la meva generació. I són molts els fronts en què s'han d'actuar: no fer-ho ja no és una opció vàlida. El geni ja no tornarà a entrar dins l'ampolla. Tenim un problema molt seriós, tota la societat espanyola, perquè la qüestió catalana és una qüestió real. I quan se'm pregunta específicament, la meva resposta és sempre la mateixa: la Unió Europea (UE) és una unió d'estats membres. I l'Estat que en forma part és el Regne d'Espanya. Que ningú no s'enganyi: una secessió unilateral deixa fora la part secessionada, amb tots els seus ciutadans a dins. Que ningú no s'imagini que la UE dirà que aquesta nova situació s'ha d'assumir i que, per tant, posarà set escons més al Parlament Europeu.- La reunificació alemanya es va produir per la via de l'adhesió dels cinc länder de la República Democràtica Alemanya (RDA) a l'Alemanya Occidental, que ja era membre de la UE. Una altra via hagués pogut ser l'inici d'un procés constitucional de fusió entre la RDA i la República Federal, creant un nou Estat. Però no, els länder de la RDA es van adherir a un Estat membre, i el territori alemany es va expandir, i tots van passar a ser membres de la UE. No hi va haver cap Estat nou que truqués a la porta de la UE. També ens semblarà estrany, però Algèria va estar dins del territori comunitari perquè era territori francès. I quan va ser independent, també va sortir de la UE. La UE no és una unió de nacions autoproclamades, és una unió d'estats membres.- Els catalans són ciutadans europeus perquè són ciutadans espanyols, fins que algú insensatament i de manera destructiva decideix canviar-ho! Els catalans són europeus com els canaris, perquè som ciutadans espanyols. La ciutadania europea és un estatus complementari i enriquidor al de la ciutadania nacional. És a dir, els catalans no són europeus per dret natural, ho són perquè són ciutadans espanyols.- Té el seu sentit. Ara bé, que ningú no es pensi que, a la UE, és qüestió de dir que ell és aquí i punt. A la comunitat internacional, no és Estat qui vol, sinó qui pot. Catalunya podria no ser reconeguda fins passats molts anys. No n'hi ha prou amb una autoproclamació d'independència, sinó que fa falta que et reconeguin la majoria dels 192 estats que tenen seient a l'ONU. I pots consumir 20 ó 30 anys en l'intent que et reconeguin! Això és la millor expectativa per a la societat catalana? Jo vull lluitar contra això, perquè els catalans continuïn sent espanyols i europeus.- No. En absolut. De fet, el PP és part del problema actual, aquesta és una responsabilitat que no se li pot condonar. Ha estat el PP el partit que ha atiat la catalanofòbia, ha estat el PP qui ha explotat els sentiments catalanòfobs en autonomies per poder-les governar. I ara és presoner de la seva esbojarrada estratègia, és presoner de la seva estratègia d'assalt militar al Tribunal Constitucional, que passava per fer caure en combat alguns dels magistrats que haguessin pogut respectar l'Estatut. I ara, un cop ha arribat al govern, no té una visió d'Estat de la situació. La tensió constitucional ha crescut de manera exponencial, i ara l'status quo ja no és una opció. Tenim un govern que creu que pot acabar amb el problema impugnant-ho tot al Constitucional, i ni s'adona del mal que fa al país.- Però és que jo no concebo una Espanya sense Catalunya! I davant d'un PP que ha practicat la catalanofòbia, advoco per una reforma constitucional profunda que permeti madurar federalment el respecte a l'Espanya plural, amb un Estatut decidit pel conjunt dels espanyols, no només pels catalans.- A veure: no s'hi val a fer servir sal grossa: l'Estatut del 2006 està en vigor i aprofundeix en la singularitat de Catalunya com mai a la seva història. Aquí no s'hi valen ni el populisme catalanòfob que va practicar el PP, ni el victimisme carrincló que utilitza el catalanisme per als seus objectius partidistes. Dit això: l'Estatut, recorregut al Constitucional en la seva totalitat pel PP, només va veure declarats inconstitucionals sis incisos del seu articulat. El TC va convalidar la constitucionalitat de l'Estatut! També s'ha de dir que, pel sol fet que fos votat pels catalans, ha generat una desafecció sense precedents. I davant de tot això cal una solució política, no s'hi val recórrer-ho tot al TC. S'ha de dialogar i crear un nou clima de convivència constitucional.- El referèndum no es pot celebrar. Perquè, d'acord amb l'ordenament vigent, el govern del PP ho paral·litzarà. I si Artur Mas no ho acata, podria incórrer per si mateix en un tipus penal. No ha passat mai a Espanya que una administració desacati una ordre del Constitucional. Però si passa, està tipificat penalment.- El problema és real, i s'ha d'abordar políticament, reinventant un encaix per a Catalunya en el conjunt d'Espanya.- És un "órdago" inconscient que no va enlloc. D'amenaces de bloqueig econòmic se n'han fet moltes... Decretar l'embargament de l'economia del país només contribueix a l'enverinament, que és el contrari al clima de diàleg que necessitem.- Qualsevol persona que tingui sentit d'Estat es nega a acceptar que existeixi una cosa semblant a un temps peremptori fora del qual sortim de comptes. Em nego a acceptar que si no actuem abans del 9 de novembre no hi haurà marxa enrere.- La qüestió està molt encarrilada. No concebem un PSOE sense el PSC, i senzillament hi ha hagut una discussió política que ja ha estat canalitzada.- Tinc absolutament clar que no és veritat que la democràcia consisteixi en decidir qualsevol cosa en qualsevol moment. No és democràtic decidir qualsevol cosa en qualsevol moment i en qualsevol lloc. No és democràtic que una comunitat de veïns voti per majoria expulsar un veí, perquè hi ha lleis que el protegeixen. Per molt democràtica que hagi estat la votació. De la mateixa manera, els passatgers d'un autobús nord-americà no poden enviar els negres al final. Perquè no és legal, encara que ho votis democràticament. La democràcia consisteix en respectar les regles de joc. I per decidir l'encaix de Catalunya i Espanya, no n'hi ha prou amb una majoria en una consulta catalana. I els socialistes, el que volem és discutir les regles del joc.- Se m'ha dit que sí.- Sí. Però no és una qüestió de si vull o no vull, sinó que és perquè tinc conviccions i un compromís que no tenen per què ser dissolts perquè el secretari general hagi designat a una altra persona.- No tot passa per primàries. Cosa que no treu que el candidat europeu pugui ser escollit per primàries en el futur. Ara no ha estat al cas, però és que enlloc dels reglaments no ho deia. Rubalcaba ha fet una proposta i el conjunt del partit ho ha acceptat.

