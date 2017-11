Alyn Smith: «La independència d'Escòcia és un cas únic i singular»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 11/02/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

L'eurodiputat de l'independentista SNP, Alyn Smith (esquerra), aquest dimarts a Brussel·les. Foto: Bernat Ferrer/Nació Digital.

"El cas d'Escòcia és únic. Evidentment que hi ha punts de contacte amb Catalunya, Flandes, el País Basc..., però tots som casos singulars. A Escòcia no tenim absolutament cap reivindicació lingüística, tots parlem anglès, no és una qüestió d'etnicitat, ni tampoc de dificultats geogràfiques... És una qüestió de poder, de democràcia. De l'imperatiu de ser representats per un govern al món, i Westminster no ens representa." Amb aquesta contundència s'ha expressat aquest dimarts a Brussel·les l'eurodiputat de l'SNP Alyn Smith en el marc de la conferència sobre el procés català, escocès i flamenc promoguda pel think tank francès IFRI. Escòcia té el beneplàcit formal de Londres per decidir el seu propi futur polític, i no és qüestió de mesclar aquesta situació amb el cas català i la prohibició espanyola."Som realitats diferents", ha insistit. "Cal comprendre la història d'Escòcia per adonar-se'n, però és que Escòcia era independent de molt abans que formés part del Regne Unit", ha explicat, marcant constantment les distàncies amb el cas català. "Ningú a Escòcia no parla de la independència com d'una cosa nova, sinó que més aviat parlen d'un retorn dels poders que el país tenia anteriorment", ha puntualitzat."Jo no sóc nacionalista. Sóc demòcrata. La independència d'Escòcia no és un tema ni de banderes, ni de kilts, ni d'orgull nacional, ni de llengües... Per nosaltres és important tenir un govern que representi els nostres valors, i Londres no ho fa", ha remarcat encara un tercer cop.Havent deixat clara la diferència, ha assegurat que el país viu viu "moments excitants", fins al punt que les últimes enquestes apunten que el "sí" a la independència aconsegueix ara per ara un 37% de suports, amb tendència a l'alça, mentre que hi ha un 19% d'indecisos i un 44% de partidaris del "no". "No tinc una bola de cristall, però tot plegat pinta bé", ha assegurat Smith."Escòcia serà un país millor tenint un estat independent, representant-nos a nosaltres mateixos", ha acabat asseverant.

