Salut farà un cribratge massiu al barri de l'Erm de Manlleu de dimecres a divendres

Anem bé

Per Anònim el 28 de gener de 2014 a les 16:10 0 0 solament que anem malament cada vegada que s´apropen eleccions.Podriem,doncs,fer un país on no hi haguessen eleccions,això o crear un mode de fer-les que no depengués de les cúpules dels partits,sinó dels ciutadans de les 41 comarques a més dels barris de les ciutats. Llavors aquestes tensions que patim ara,no serien tan grans,les estràtegies,més minces,perqué logicament hi hauria menys marge pels polítics,i ademés ens semblariem més al model escocés del que tant parlem

NO!

Per estrijol el 27 de gener de 2014 a les 19:33 2 0 Em sembla fatal. Definitivament, CDC s'ha de separar de UDC, per que amb aquesta colla de carlins no anem enlloc.

sempre igual

Per tori el 27 de gener de 2014 a les 19:18 3 0 Som un país petit, però tot són detalls i detallets i no hi ha manera de ficar-se d'acord. Seria bo anar tots junts i donar sensació de força i unitat. Tots han d'afluixar, cedir. Pel que fa els bascos tinc molt clar que ells van a la seva que ja ho tenen millor que nosalttres no són de fiar..

PNB sempre ha votat en contra de Catalunya

Per Anònim el 27 de gener de 2014 a les 18:23 8 0 El PNB sempre fidel al Ppsoe quan ha calgut enfonsar a Catalunya. Tenia pensat votar CiU perquè Mas és qui rep els cops, encara que dubtava molt per UDC. Ara ja sé que no votaré. No sóc fan ni taliban de cap partit, per això puc dir que em cago en la p. mare de CiU-ERC-IC-CUP! Estic orgullós dels ciutadans que ens unim, em fan fastig tots els partits! Visca la terra i visca les catalanes! Si-Si!

La Torre de Babel ... política.

Per Anònim el 27 de gener de 2014 a les 18:00 3 1 Primer pis: CiU és independentista?. No. Segon pis: Ja tenen cagarrines?. Si. Tercer pis: Que tenen de bascos els del PNB?. Res. Quart pis: Ens han ajudat políticament alguna vegada?. Mai. Cinquè pis: Que tenen els canaris de CC?. Ni es sap. Sisè pis: Ens han ajudat políticament alguna vegada?. Ni es sap. Setè pis: Cal votar CiU?. Mai més. A les altures de la torre: Quin és el seu grau de satisfacció d'aquesta coalició?. Non comment.

Encara espero ''article del Terricabras

Per neofit-indepdntista no-nacionalista el 27 de gener de 2014 a les 17:35 2 0 TOT ESPERANT GODOT......

no anem be

Per neofit-indepdntista no-nacionalista el 27 de gener de 2014 a les 17:33 1 1 ni llista unitaria i el Jnqueras a més vaga de "emprenadors " Ui ui ui

Unió, UDC? NO, Gràcies

Per Anonimatus el 27 de gener de 2014 a les 16:55 6 0 On hi hagi la UDC del Duran y Lleida, no m'hi trobaran...

No s'hi pot confiar...

Per Anònim el 27 de gener de 2014 a les 16:15 7 0 I després s'estranyen d'anar perdent vots... Què hi pinten els bascos (que sempre que han pogut ens han fotut i que ara, amb el nostre procés sobiranista en marxa, saben que seran ells els que els tocarà el rebre; o es que us penseu que Ejpena treballarà per si mateixa?) i gallecs? No van bé!

ERC

Per Anònim el 27 de gener de 2014 a les 15:23 8 5 Confiem que ERC es presenti tota sola. Treura la majoria de vots de Catalunya i molts de la resta dels Països Catalans.

Units

Per Catalans el 27 de gener de 2014 a les 15:15 6 2 Unitat companys : ERC o CIU es igual.....aquests 2 partits son els que defensen la consulta

Colla de poca-soltes

Per Anònim el 27 de gener de 2014 a les 15:14 9 1 Un company diu: "Candidatura Unitaria de la societat civil...ja estem organitzats...ANC, OMNIUM, SUMATE, MUNICIPIS PER A LA INDEPENDENCIA....i molts altres...." Tant de bó hi suigui, jo la votaré amb il.lusió. Si no, quin remei!, votaré ERC, pero ara mateix no en tinc gaire ganes. M'han fet enfadar molt no sent capaços de fer una candidatura unitària. I després volen fer unes plebiscitàries? BAH! Segur que es barallen a base de bé a l'hora de fer les llistes... com sempre... POLÍTICS, ecssss....

Votar?

Per Laila el 27 de gener de 2014 a les 14:34 7 2 Els que volem i treballem per ser un país lliure....a qui se suposa que hem de votar? Pena de partits...no anem gens bé

L'excessiu individualisme de l'esquerra posa en perill sempre qualsevol acció que hauria d'ésser necessariament UNITÀRIA !

Per Anònim el 27 de gener de 2014 a les 14:28 14 3 Això fa que es perdin forces pel camí sempre . Jo votant d'ERC, no m'agrada que aquesta no hagi volgut anar a Europa amb CiU de cara el procès. Tampoc puc votar a la dreta USC, PNB i CC. NO vull votar l'esquerra "gilipoide" perque aquests no s'entenen ni a sí mateixos ! Qui he de votar ? Acabaré votant al PACMA . I tot això va en detriment del procès independentista ! Qué he de votar

És el millor que podia passar

Per Anònim el 27 de gener de 2014 a les 14:27 6 12 Aquesta decisió només demostra que Junqueras és un gegant com a estratega. Una coalició CiU-ERC debilitaria ambdós actors i el procés en conjunt (ja que junts traurien menys vots que per separat) i només beneficiaria els interessos partidistes de CiU que amagarien que ja han estat superats per ERC. Per sort algú pensa en el país i el procés i no sols amb la poltrona.

doncs....

Per Anònim el 27 de gener de 2014 a les 14:27 16 2 jo no penso votar a cap partit català que vagi amb coalició amb partits bascos... ho sento... possiblement m'abstindré...

Carai

Per Anònim el 27 de gener de 2014 a les 14:23 3 11 Al final, las aguas vuelven a su cauce, aunque se esberen.

POBLE

Per Marbresents el 27 de gener de 2014 a les 14:23 17 2 Només el poble SALVA al poble. Veient la covardia i els interessos partidistes de TOTS els politics...ha arribat l'HORA del poble. Candidatura Unitaria de la societat civil...ja estem organitzats...ANC, OMNIUM, SUMATE, MUNICIPIS PER A LA INDEPENDENCIA....i molts altres.... A QUE ESTEM ESPERANT?

ANEM MALAMENT

Per Anònim el 27 de gener de 2014 a les 14:11 22 0 Sentin-ho molt pel president Mas, jo no penso votar una llista que hi vagi Unió. MAI MES

Fracassada la candidatura unitària sobiranista : el meu vot passa d'ERC a CiU .

Per Sigma el 27 de gener de 2014 a les 14:07 6 10 Així ens va ... com al 36 !!