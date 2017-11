Manuel Reyes: «Catalunya és un dels socis fundadors del Regne d’Espanya»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 24/01/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Manuel Reyes. Foto: Adrià Costa

Que els anys passen i només ho veiem en l’aspecte físic d’altri és una evidència. Qui els escriu, que ho havia sentit en boca de la seva àvia, va constatar-ho personalment només asseure’s a la taula davant Manuel Reyes, alcalde de Castelldefels. Caram, vostè és un jovenet!..., va ser la primera expressió que em va assaltar el cap en entrar al seu despatx. "Doncs ja ho veu –em respon amb simpatia i lucidesa Manuel Reyes, de 36 anys-, aquí treballant per a la gent del poble".-El que jo faré, i més aviat que no pas tard, és una interpel·lació a la vicepresidenta Joana Ortega perquè ha retallat el fons de cooperació local.-Ho és, però, i responent a la seva pregunta, no parlaré directament amb el president però si amb al vicepresidenta.-Doncs primer de tot que no les comparteixo en absolut. La Llei ARSAL no retallarà serveis als ciutadans sinó que els racionalitzarà, cosa que fa falta.-L’important del tema no és tant qui els donarà, que també, sinó que els serveis per als ciutadans siguin de qualitat. A partir d’aquí, tot es pot parlar. Perquè pel que hem de vetllar tots, siguem de l’administració que siguem, és per garantir-los, cosa que ara no passa. Molts ajuntaments no només estem donant serveis que no ens pertoquen sinó pels quals no tenim finançament, i aixó s’ha de resoldre.-Les quatre escoles bressol de Castelldefels no han de patir per a res. Sens dubte les continuarem mantenint que per això l’ARSAL preveu els convenis entre autonomies i ajuntaments. I el mateix per l’escola de dansa que tenim aquí, una de les millors de Catalunya. Mantindrem aquest servei i el seguirem donant.-Sí, però de les tres parts que fins ara pagaven, Generalitat, ajuntaments i famílies, la Generalitat ha deixat de pagar part de la totalitat, cosa que hem assumit els ajuntaments i les famílies.-Garantirà que l'acord entre comunitats autònomes, ajuntaments i famílies es compleixi, perquè sinó l’Estat podrà retenir els ingressos a la comunitat autònoma i donar-los directament als ajuntaments.Els seguirà donant l’ajuntament perquè és evident que és de proximitat, i a més: és la meva obligació lluitar a favor de la gent de la meva ciutat. Per això estic aquí. Ara bé, caldrà negociar amb la Generalitat el seu finançament. Aquest any el pressupost social sanitari de l’Ajuntament s’ha incrementat un 25 per cent reduint-ne d’altres…i els diners no han vingut precisament de la Generalitat.-Com bé diu, aquest ha estat un punt clau en el debat sobre la llei durant tots aquests mesos, i finalment, i si vostè ho llegeix, veurà que es parla de fusions voluntàries. Si no hi ha la voluntat dels veïns no hi ha fusió, cosa que queda doncs en mans dels municipis i el territori. Si es volen compartir despeses també hi la possibilitat de reduir funcions cap a la Diputació.-L’Ajuntament ha de poder preguntar, posem per cas, sobre les reformes d’un carrer com va fer el de Barcelona amb la Diagonal.-Doncs ens podríem trobar que si només ho fem a Castelldefels, on hi venen persones de les Botigues de Sitges, aquestes no hi participarien. I el mateix passa amb el tema sanitari on entre municipis hi ha vasos comunicants. Una persona, amb la seva targeta sanitària, pot venir a Castelldefels, però també a Cornellà o Barcelona.-I perquè no a Espanya!-Crec que és un tema que depèn de l’àmbit de l’actuació i de qui tingui la competència. Si és un carrer, ho podem preguntar des d’un ajuntament. Si és un tema educatiu, i aquesta és una competència de la comunitat, ho haurem de preguntar a tot el territori.-Ho tinc clar. Tenim una historia comú de 500 anys, i ningú va obligar a Catalunya a formar part d’Aragó o d’Espanya. Aquí no hi ha hagut cap conquesta, colonització o imposició. I dubto que el 1714 la gent tingués les llibertats d’ara mentre es movia en un món gairebé esclavista. L’Estatut de Catalunya és molt millor que la possibilitat de legislar d’abans dels decrets de Nova Planta.-Catalunya és un dels socis fundadors del Regne d’Espanya, on va participar-hi a través de la Corona d’Aragó. El Regne d’Aragó sí que va existir, com van existir molts comptats o ducats, la majoria dels quals no reivindiquen ara la seva nacionalitat.-No. Catalunya forma part d’una nació que és Espanya. I és una comunitat autònoma amb un fort poder deslocalitzat, molt més que molts landers alemanys.-Jo em considero d’un partit de centre, i la confrontació de dretes i esquerres és ja del segle passat. Ara hem de confrontar programes electorals i propostes, però sobretot donar solucions; i de qualitat. La majoria de ciutadans es veuen reflectits en això, estigui’n segur.-De centre i reformista.-La llei de l’avortament encara no està conformada totalment. Ha d’entrar al Consell de Ministres i ha de passar tot el tràmit parlamentari, on segur que és podrà modular. Encara no l’he llegit a fons, però penso que hem de donar un vot de confiança al procés legislatiu.-Potser no, però l’important i definitiu no és com comença sinó com acaba. I aquí encara no hi som ni de bon tros.-Jo crec que és un gran desafiament. També un privil·legi poder liderar els canvis i millores que requereix una ciutat que ha estat governada més de trenta anys per un mateix partit i una mateixa manera de fer les coses. D’altra banda, és una responsabilitat que no eludeixo ni pretenc evitar. La regeneració de la política, dels hàbits adquirits i dels processos de millora només es poden fer des de fora. I penso que Castelldefels ho requeria i que a més la gent ho agrairà.-Crec que el ciutadà volia posar seny i sentit comú a la nostra ciutat. Els governs anteriors, per exemple, van gastar 9 milions d’euros en reformar un cinema i convertir-lo en un teatre i de lloguer. És a dir, hem gastat 9 milions d’euros i estem pagant un lloguer mensual de més de 23.000 euros. Això és un disbarat.-Les festes no, els seus costos. La festa major costava 220.000 euros i aquest any l’hem baixat a 59.000 i la gent s’ho ha passat bé igual. És a dir, quatre vegades menys. Nosaltres no podem pagar 40.000 euros per un concert del Bustamente. Ens agrada molt el Bustamante però no podem pagar aquests caixets. I a més, perquè augmentem un 25% els serveis socials (tot i que segons alguns som de dretes i no ho fem mai) o un 8% el pressupost per educació o per la promoció econòmica. I no fem, per exemple, la propaganda que feia l’antic ajuntament als mitjans de comunicació a base de publicitat i anuncis. Això ho hem reduït a la mínima expressió.-Sí, sobretot perquè només entrar l'interventor ens comunicava que es passava a pagar als proveïdors de 60 a 90 dies.-No. Avui es paga a 30 dies, complim el principi de morositat i transmetem confiança als proveïdors, la majoria dels quals són gent del poble. I a qui els bancs no ajuden.-Donar bonificacions per sis mesos a gent que està a l’atur i vol fer-se autònom. O ajudar als empresaris de la ciutat que contracten gent d’aquí. Durant sis mesos els donem 200 euros per pagar part de la seguretat social. Des de l’ajuntament s’està intentant, en la mesura que es pot, incentivar l’economia. És la clau de volta.

