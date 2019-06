Un cop policial contra una banda que distribuïa cocaïna a llauners de Barcelona esquitxa Vic

Participació

ofrecían el viaje pagado por asistir...

Per Anònim el 14 d'octubre de 2013 a les 00:01 2 0 pero la verdad es que no merece la pena perder todo un día para ir hacer la puñeta a los catalanes.

FA PUDOR DE MORT

Per pardalet el 13 d'octubre de 2013 a les 21:24 2 0 Alícia, no ho entenc. no entenc que vas de bracet amb qui t'està fotent la cartera. No entenc que vas de bracet, de bracet amb el Rivera. Alícia, estàs acabada: aquí et pispen la cartera, i a Madrid et fan botifarra.

Alicia al pais de las maravilles

Per Anònim el 13 d'octubre de 2013 a les 20:25 4 0 Aquesta Camachu ,te mes fe que l´alcoiano,no para de rebre bofetadas i ella gallito a tornar-hi.O es que no sap contar o que li falla un cilindre, de veritat a mi amb feria vergonya tot i guanyan la pasta que cobra, anar contra una causa perduda i fer tan el ridicul `per tot arreu. Alicia al pais de las maravilles

Ridicul estrepitos.

Per Anònim el 13 d'octubre de 2013 a les 18:55 8 0 Eren quatre i el cabo, tiran a llarg 20.000 i si treus els guiris qu´es pensaven que feien flamenc, i els foresters del pais vehi, no arriven a 15.000. A Espinelves hi ve molta mes gent sense fer tanta comedia. Aquesta clase de gent sense sobres no es mouen. Estic esperant a veure quin sopar de duro, explica el Sr Millo aquesta vegada.

Camatxo pel nobel de matemàtiques

Per nasi el 13 d'octubre de 2013 a les 18:24 5 0 Alt nivell de matemàtiques: 30.000 > 1.600.000 30.000 = 160.000 160.000 > 1.600.000 (7.500.000 - 1.600.000) = majoria silenciosa (7.500.000 - 30.000)= minoria sorollosa Ara que... potser sí que és un geni de les matemàtiques. Com que per ella l'independentisme és negatiu, els manifestants independentistes compten com a negatius i els manifestants unionistes compten com a positius, així: (+30.000) > (-1.600.000) Quin geni! i no ho sabíem!

"Els qui callen estan amb mi". Pretén Sánchez-Camacho. La veritat és que els qui callen, callen; no es pronuncien, no diuen ni piu, no volen comptar ni ser comptats.

Per Blai el 13 d'octubre de 2013 a les 17:24 6 0 -

La Camacho sap el que fa, el que passa és que molts li veiem el plumero

Per Anònim el 13 d'octubre de 2013 a les 17:00 7 0 Distorsionar la realitat és una tàctica emprada de vendre fum per brases amb la finalitat de buscar que molts mitjans de comunicació facin ressò de les seves paraules. A molts de nosaltres que hem estat ahir observant la manifestació, fins hi tot infiltrats dintre, no ens enganyen. Ara bé, amb la seva afirmació de majories dona peu a els d'Interconomia, TV13, El Mundo, fins hi tot La Vanguardia o El Periódico a argumentar sobre "el baño de multitides enardecidas en pos de una España Grande i Libre frente a esta minoria independentista". Aquest argument que serà més o menys el que jo dic, és podeu imaginar l'efecte que tindrà a les tertúlies de TV3 o Interconomia per la resta d'Espanya? D'això se'n diu propaganda de distorsió per manipular les masses. Soc dels que crec que s'haurien de comptar les persones de la manifestació per ajustar-se a la realitat i fer callar la boca de molts. La tècnica per fer el recompte de gent és molt senzilla. És divideix la foto amb tants requadres com facin falta i és van ampliant un a un fins el punt de poder comptar la gent amb una exactitud gairebé al cent per cent dels assistents. Amb les filmacions és pot emprar el mateix sistema. Un professional això ho pot fer amb un obrir i tancar d'ulls, només cal que tingui oficialitat.

El valor dels vots.

Per Anònim el 13 d'octubre de 2013 a les 16:46 2 0 Senyora Sánchez Camacho i companyia.Saben perfectament com es pot saber el que vol la majoria (silenciosa o no ).Nomes cal instal·lar unes urnes i deixar que el poble digui la seva(exercici democràtic pur i dur).Es Espanya un estat democràtic?.Si vostès creuen que ho es deixin votar al poble i d'una vegada per totes sabrem quina majoria guanya.Exercici democràtic ,ho entenen?.

Per Anònim el 13 d'octubre de 2013 a les 16:44 5 0 Senyora Sánchez Camacho i companyia.Saben perfectament com es pot saber el que vol la majoria (silenciosa o no ).Nomes cal instal·lar unes urnes i deixar que el poble digui la seva(exercici democràtic pur i dur).Es Espanya un estat democràtic?.Si vostès creuen que ho es deixin votar al poble i d'una vegada per totes sabrem quina majoria guanya.Exercici democràtic ,ho entenen?.

És inútil

Per Jan el 13 d'octubre de 2013 a les 15:59 9 0 Quina mania amb el ball de xifres, és inútil, cony! Fem la consulta, és tant sencil com això. No entenc els que si eren 100.000, 500.000, que si uns tenien por de sortir, que si d'altres no se què... Per què no volen sortir de dubtes i fer la consulta? Em sembla que tots ho sabem, i ells també. Visca Catalunya Lliure!

No eren quatre gats

Per Jordi M el 13 d'octubre de 2013 a les 15:48 9 0 Tothom diu que ahir l'espanyolisme va concentrar quatre gats. No hi estic pas d'acord. Que n'eren quatre, sí. Això segur. Però bordaven. Als talls de veu que me n'han arribat només hi he sentit lladrucs. No, no crec que fossin gats.

És espanyola la sobirania de Catalunya o els catalans no hi estem d'acord?

Per Charly Brown el 13 d'octubre de 2013 a les 14:47 8 0 Quina barra que té. Si tan clara és aquesta majoria per que s'oposa una simple consulta no vinculant que demostri la seva afirmació? S'enganxa abans un mentider que un coix. Que quedi clar que moltes de les persones que van asistir a la manifestació d'ahir probablement son democrates convençuts, però per ser conseqüents haurien d'admetre que és al poble català a qui s'ha de consultar sobre aquesta qüestió. No val dir que la sobirania és espanyola i "sanseacabó", perqué aquesta és la qüestió que es posa en dubte. Si guanya el NO a la independéncia a Catalunya és quan es demostra que la sobirania és espanyola, però si guanya el SI, la sobirania és catalana.

Són quatre

Per Anònim el 13 d'octubre de 2013 a les 14:46 7 0 Si, fins i tot, ho mostren ells mateixos en la samarreta: http://images.lainformacion.com/cms/sanchez-camacho-advierte-que-la-cataluna-silenciosa-empieza-a-tener-voz/2013_10_12_m2KuHpkPzANNwe6FxsLhj1.jpg?width=427&height=212&type=auto&id=j0M3jfP1TB6arHtAcKrUg7&time=1381592289&project=lainformacion

!!!ONDIA...!!!

Per Anònim el 13 d'octubre de 2013 a les 14:39 10 0 En el futur dubto que et recordin com una dirigent històrica del PP, mes aviat et recordaran com a la dirigent hist.... Deixem-ho estar. Pobre dona!, val més que es cuidi.

Li falta un bull

Per Anònim el 13 d'octubre de 2013 a les 14:24 14 0 Ahir vaig veure que aquesta dona no hi és tota. Avui sento autèntica pena per ella, realment no hi toca.

Posem-ho al revés

Per Anònim el 13 d'octubre de 2013 a les 14:23 12 0 Posem-ho al revés. Els unionistes fan una via que va de nord a sud del territori amb molts trams duplicats, triplicats o quadruplicats... Els independentistes emplenen el centre de la Plaça Catalunya de Barcelona. Com ho veuríem? Doncs això.

Matemàtiques

Per Anònim el 13 d'octubre de 2013 a les 14:19 13 0 Sabiem que Espanya està a la cua en matemàtiques, però dir que 30.000 (o 160.000 segons la organització) persones representen la majoria, i que 2.000.000 no volen dir res és per tornar a primària a que li ensenyin la diferència entre petit i gran. Senyora Camacho, desperti a la Catalunya real.

Informa PISA

Per Anònim el 13 d'octubre de 2013 a les 14:19 9 0 Les matemàtiques suspeses. Ara, si per PISA es tradueix "trepitja", notable alt.

PORTASU !!

Per Josepm el 13 d'octubre de 2013 a les 14:17 8 0 Alicia, ahír et vas emportar el segon "portasu " als morros en una setmana, sort que portes uns bons airbags.

Per Josepm el 13 d'octubre de 2013 a les 14:13 12 0 Alicia, ahír et vas emportar el segon "portasu " als morros en una setmana, sort que portes uns bons airbags.

us prego

Per De tot cor el 13 d'octubre de 2013 a les 14:04 16 0 De tot cor us demano que no parleu malament de la Camatxo. Ens interessa moltíssim que estigui uns quants anyets més al front del PPC. ÉS UNA TROBALLA!

...ja ho veieu com l'informe PISA te raó!!!

Per informe PISA el 13 d'octubre de 2013 a les 14:03 14 0 Mireu que ja es gros que vinguin de fora a dir-nos quin es el nostre problema matemàtic i de comprensió lectora!!! ..i en Barcenas pensava que eren "tres quartuuuusssss de res" una petita almoina!!! Mireu que el pobre Barcenas es el resultat d'un problema de país. Ja podeu observar que si la Camatxuuu hagués estat la tresorera del PEPE li hauria passat el mateix. Les magnituds no son el seu fort!!!

Som del mateix planeta? i de la mateixa espècie?

Per Anònim el 13 d'octubre de 2013 a les 14:03 16 0 Buf, tant de botox fa mal. -Manifestació pacifica, democràtica i participativa????? hi eren, a mes de ciudadAnos i ppc, l'Anglada, escaña 2000, falange, sup (ositori), casal tramontana, i d'altres joies de la democràcia i l'alegria. -160.000????? on? si no havia cap carrer amb gent, estaven concentrats totsn(fotos aèrias així ho demostren) a la plaça i no la omplien! com a molt i essent moooolt generosos, 25.000. -Quina majoria? però sap sumar i restar? -D'aquest ramat ranci, ens podrien dir quants hi viuen a Catalunya? Quants varen venir en autocars? crec que 70... -Em podria dir on veu la democràcia amb les mans alçades, banderes franquistes, i d'altres provocacions a la llibertat i la dignitat? Bé, no en tenen ni en volen tenir vergonya ni dignitat. Tenim pressa, marxem.

ni cas

Per Anònim el 13 d'octubre de 2013 a les 14:01 15 0 O són subnormals profunds o volen intentar emprenyar-nos. Jo crec que ambdues coses, però ni ens fan ni fred ni calor ni ens importa que ens confirmin el que sempre em sabut dels "espaÑoles todos" XD Nosaltres a la nostra feina: alliberar Catalunya d'aquesta xusma.

matematicas , ceroooooo

Per Anònim el 13 d'octubre de 2013 a les 13:59 13 0 no es pot ser mes tonto, si hasta caminan treu pit i sembla que lis sobra xuleria

Un gran desplegament

Per Josep Mª. el 13 d'octubre de 2013 a les 13:57 16 0 Cmatxu, acceptarías quatre gats, com animal de companyia?.

esta fatal

Per Anònim el 13 d'octubre de 2013 a les 13:56 16 0 10 mil persones sent molt generosos a la gran mani dels espenyols per respondre a l'independentisme i un 2% en intenció de vot. I encara parla de majories aquesta dona? té sort que La Vanguardia, El Periódico i els mitjans de Madrid li fan la pilota que si no ja seria inexistent.

La concentració ha punxat.

Per Vicenç Ramoneda el 13 d'octubre de 2013 a les 13:55 17 0 "Som Catalunya, Somos España" admet que la concentració ha punxat. Entre 6.000 i 8.000 persones car mes no hi caben! Delenda est hispania.

Senyor,Senyor.

Per Anònim el 13 d'octubre de 2013 a les 13:54 17 0 No te remei,segons la Sra kamatxu, 30.000=1.600.000, ara comenco entendre l'informe Pisa , la culpa per aixo, es de U.D.C i de la colla del P.S.C, que no es varen sumar a la majoria silenciosa,la culpa es de TV3,D,ominun cultural (entitat segons ells que va rebre subvencions per organitzar la via, sembla que la gent d'omniun van neixer avans d'ahir i per organitzar la via quins collons). Per que no acepten el seu fracas ( tot i pagar 60 atobusos, i fer servir els treballadors de partit de voluntaris). Anim companys la independencia es inparable.

perdem el temps

Per Anònim el 13 d'octubre de 2013 a les 13:50 24 0 L'única conclusió sobre aquest personatge i la resta del pp és que no tenen cap mena de credibilitat ni escrúpul ni vergonya ni classe quan menteixen, manipulen, insulten etc. Pert tant no perdem més temps esperant res d'aquesta gent, nosaltres al nostre camí que és conseguir l'estat propi demostrant a la resta del món que nosaltres sí som seriosos i rigurosos, amb respecte i classe.

DE LLETRES

Per Jordi Cortacans el 13 d'octubre de 2013 a les 13:46 19 0 Sra Camacho,vostè és de lletres,oi?? doncs faci el favor de deixar els números per la gent de ciències què al final fins i tot els físics nuclears podran opinar sobre dret constitucional.Les matemàtiques son una bona eina i un martell també,però deixar que aquesta dona faci números és com deixar-li a un ximpanzé un martell en una cristalleria.

Espanya és senzillament impossible

Per Jordi M el 13 d'octubre de 2013 a les 13:41 29 0 Jo no he vist mai clar que Catalunya ja no pugui aspirar a la llibertat pel fet que el país que ens té sotmesos ens hagi colonitzat. Dic que no ho he vist clar per no dir el que realment penso. Però resulta que malgrat la colonització fa bastant la pinta que som majoria que la volem. La integració ha funcionat parcialment i només amb aquest petit èxit ja en som més els que volem exactament el que canta el nostre himne nacional. Doncs no en parlem més. Que som la majoria ho diuen totes les enquestes. Al Parlament ja hi ha també clara majoria per l'estat propi: l'anterior legislatura encara podria argumentar-se que CiU marejava la perdiu en el programa electoral, ara ja no. Malgrat el dret a la llibertat que l'hem tingut sempre perquè som una nació, malgrat que aquesta és la voluntat evident de la majoria de la població malgrat la colonització, malgrat tot el que ens ha fet Espanya resulta que som tan demòcrates que perquè no hi hagi dubtes volem fer una consulta expressa per manifestar si volem o no tenir un estat propi. I ens diuen que no, ens insulten i ens amenacen amb barbaritats que, venint d'Espanya, seria de tanoques que ens les prenguéssim a la lleugera. Doncs a la merda. A la merda i tirem pel dret.

Oops!!!

Per Manel Sànchez el 13 d'octubre de 2013 a les 13:40 43 1 1600.000 persones de la via catalana front 30.000 persones a mejores unidos: Alícia, que t´has begut l´enteniment o et penses que els catalans som tontos? Per cert, políticament estàs morta.

AQUESTA DONA…

Per Anònim el 13 d'octubre de 2013 a les 13:34 27 1 …NECESSITA MEDICACIÓ URGENTMENT!!!!

Alicia

Per Anònim el 13 d'octubre de 2013 a les 13:30 39 1 No olvide tomar la medicación!