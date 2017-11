Euskadi, abertzale

A voltros, germans catalans,

Hi ha injustícies que no es poden aguantar més temps. Ara teniu una oportunitat única per dir: Prou! I ara l’independentisme tradicional es perd amb personalismes i discursos que, de vegades, no toquen de peus a terra. Els votants independentistes que no estau pendents de tocar poder els heu de demostrar que no estau per collonades. Primer necessitau un Estat, abans de decidir com organitzar-lo.

Si les pròximes eleccions són plebiscitàries, i ho són, votau en conseqüència: optau pel vot útil i donau al vostre president la majoria que necessita. Ara s’ho ha ben guanyat i es troba baix una pressió molt important que ve des de dintre i des de fora de Catalunya. I si després us estreny massa, pensau que al manco tendreu el conhort de què las conseqüències del vostre sacrifici revertiran a ca vostra i que, quan sigueu lliures, plegarà. Llavors us podreu donar el gust de dir no a Pujol Junior i companyia, si us han embafat o si us ve de gust pel motiu que sigui.

Si ara us dividiu i deixau passar el tren de la història, pot venir un dia en què us trobeu un Bauzá (sic) presidint els vostres destins i rebentant el vostre futur. Ara això pareix molt inversemblant al Principat, però de més verdes n’han madurat i millor no donar cap opció a aquesta perspectiva.

El factor humà juga massa sovint en contra de les persones. No deixeu que això us passi. Siau intel•ligents, siau contundents amb la unitat. Tant els nostres enemics com els que poden ser els nostres amics estaran massa pendents d’aquests resultats. Vius i orelles dretes... i sort, i un parell mallorquí de galletes d’Inca per al viatge!