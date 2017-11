Euskadi, el país de les esqueles pràctiques

·Doncs el teu pare no en sabia de parlar el català!



-Només hi ha una cosa qu'em cremi més la sang qu'els catanyols, i són els catanyols qu'es pensen que parlen millor que no pas tu! Revatua, sou molt de la ceba! Per més que no us hi feu, lo romanticisme català és molt gran; vosaltres parleu "castallà", no pas català.



El català pot acabar desapareixent, esdevindre un accent com el gallec, que ni tan sols no el subtitulen a Tv3, de tan com s'ha castellanitzat. Seguiu fent com si res, mentre la nostra llenga desapareix enmig de coses, com ara: "in estàs?" "buenu" "vale" "ujalà" "claru" "algu" "barcu" "gasulina" "estic aquí" "són les dos i mitja" ETC...