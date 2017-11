La pregunta donostiarra del Quijote

Podeu parlar del Quijote o del que vulgueu, però em sembla que al Nació digital, és un lloc per fer-ho desde la visió catalana, i ja haurieu de saber que hi ha molts historiadors catalans que estan treballant molt per donar a conéixer la catalanitat de Cervantes i que el Quixot va ser escrit en català i traduït al castellà. La primera edició de Barcelona està desapareguda. Si no acabeu de creure això, que entenc que costi creure que tot el segle XVI català va ser expoliat pels castellans, com a mínim estalvieu-vos de parlar de L'EXCELSA OBRA CASTELLANA.D'altra banda si voleu saber més sobre el significat de moltes de les coses del Quixot, que mirades desde l'òptica catalana tenen molt més sentit, llegiu un llibre de Lluis Maria Mandado, titulat si fa o no fa: El Quijote ha vençut el Quixot. Us suggereixo que us informeu sobre el tema, que hi ha força investigadors catalans que estan seguint la pista de tot plegat