José Zaragoza es passeja per Donostia

Aquesta notícia es va publicar originalment el 20/10/2012 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

L'oficina electoral del PP basc en ple centre de Donostia. Foto: QS/ND

El carrer Urbieta de Donostia és un carrer elegant, elegantíssim. La gent passeja amb paraigua, gavardina i amb passes confiades. En aquest carrer, al centre d'una ciutat encantadora, hi ha una seu electoral del PPC. Un retrat del líder, Antonio Basagoiti, dóna la benvinguda als vianants que s'hi acosten a tafanejar. Com una catifa d'aquelles que diuen "Benvinguts", a la porta hi posa "Si tu no hi vas, ells guanyen", el lema de campanya dels populars. Ells potser no ho saben, però l'eslògan té paternitat catalana.A les eleccions del 2004 aquest fou més o menys l'eslògan pensat per José Zaragoza, el temut i hàbil secretari d'Organització d'aquell PSC que atresorava tot el poder imaginable. Amb el lema "Si tu no hi vas, ells tornen", Zaragoza va aconseguir els millors resultats de la història: 25 diputats del PSC a Madrid. Ara, aquest eslògan ha ajudat Basagoiti a treure el cap per la campanya per advertir als votants que això del sobiranisme és una conspiració de matriu diabòlica i que calen vots per exorcitzar-la. "Mas i Urkullu conspiren per fer un pacte independentista", ha assegurat Basagoiti durant aquesta campanya, com embolcall del discurs de la por que a Catalunya també s'escolta per boca d'Alícia Sánchez Camacho.Uns arguments que s'expliquen pel fet que Basagoiti ha menat una campanya sense miraments. La pau ha permès que la democràcia s'exerciti a les dues bandes de la política basca en aquests comicis. Aprofitant que per primera vegada el PP ha pogut celebrar mítings al carrer, Basagoiti s'ha deixat anar en parlaments i a través de twitter, una eina que utilitza amb audàcia i simpatia. "Els batasunos ens volen tornar a l'Edat Mitjana i convertir Euskadi en una nova Albània", ha repetit el líder popular durant la campanya, apel·lant a que el seu és l'únic vot útil que pot fer moderar un PNB esperonat pel malèfic sobiranisme.Amb aquest discurs, el PP aspira a repetir aquest diumenge els 13 escons i erigir-se com a garant d'una Euskadi espanyola. Per fer-ho, Basagoiti s'ha encomanat a la por -efectista i eficaç- i a Zaragoza, l'home que va aconseguir que el PSC esdevingués la més gran i insadollable maquinària de poder que la política ha vist els darrers anys. Però potser Basagoiti no recorda que Zaragoza va assolir els seus propòsits governant amb independentistes. La memòria té aquestes coses.

