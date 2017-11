Gabriel Fernández: «Espanya difon una idea irreal de Catalunya»

Jo visc a Xile, sóc de naixement xilè i mai no he anat a Catalunya. Sóc descendent de catalans, per 7ª generació des que varen arribar ells a aquest país. M'he dedicat els últims dos anys a aprendre el català, i ara que us hi escric, no estic fent servir cap mena de traductor.



És veritat el que diu en Grabriel: a l'Amèrica Llatina hi ha un concepte equivocat i irreal d'allò que és veritablement el nostre país. La imatge alterada que ha venut Espanya al Món és de una Espanya en què tothom primerament parla només el castellà, on tothom va de boina i crida pels "toreros". Aquí a Xile –així com gairebé a tot lloc al Continent–, la gent ni tan sols sap que hi existeixen més llengües fora del castellà, a Espanya. De fet una curiositat que potser no heu mai sentit abans: tan irreal concepte tenen els llatinoamericans del que l'Estat Espanyol i tan ignorant és la gent en aspectes de cultura que molta gent pensa que el es parla aquí, a Sudamèrica, és "español latino", y que a Espanya "español castellano"; es pensen que la diferència entre "espanyol" i "castellà" és que el castellà pronuncia diferent la "z" mentre que l'espanyol és més "modern". A més a més, la major part de la gent se sorprén quan sent dir que els italians i espanyols i catalans i portuguesos son llatins, perquè per a aquesta gent (la majoria, no pas tothom) els llatins viuen des de Mèxic fins a Xile i l'Argentina i prou. "Ells no són llatins", diuen, "són europeus".



Amb tot això vull dir que és gens estrany que la gent aquí no entengui el que és Catalunya, si ni tan sols entenen el que és el seu propi continent, ni la seva pròpia llengua, ni molt menys Europa. Espanya ha deixat una herència de ignorància també aquí, en nosaltres, els seus descendents. No deixem que els espanyols arribin a convertir-nos també a nosaltres, els catalans, en uns ignorants de qui som, ni del que hem estat, ni molt menys del que serem.



Una forta abraçada des de Santiago de Xile!!