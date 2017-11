Toni Moreno: «Tenia l'ideari espanyol instal·lat a casa»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 01/08/2012 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Toni Moreno, nou independentista



-Havíeu pensat mai que defensaríeu la independència de Catalunya?

-Sincerament no.

-Abans de ser independentista, quina postura defensàveu en el debat Catalunya-Espanya?

-Doncs que no tenia sentit defensar la independència perquè havíem d'anar tots units. Tenia l'ideari espanyol instal·lat a casa.

-Què us va fer canviar d'opinió?

-Doncs madurar, llegir, estudiar les injustícies que ha patit Catalunya, veure que Catalunya té cultura i llengua pròpia, que té diferencies amb Espanya, que no és tot del mateix color, que es poden veure les coses des de diferents punts de vista. No és tot del mateix color. I sobretot, per veure la prepotència amb que Espanya ha tractat Catalunya durant tota la història.

-Hi ha un moment concret en què us adoneu que feu aquest canvi? Ens el podeu explicar breument?

-Vaig veure que hi ha arguments -històrics, econòmics- per defensar la independència, que ja no tenia sentit defensar la "unidad indisoluble", perquè Espanya no vol canviar, no vol una nació plurilingüe, no respecta les nacions dintre del seu Estat.

-Entenem que el vostre entorn devia compartir, poc o molt, les vostres reflexions sobre l'encaix Catalunya-Espanya. Com va reaccionar, quan vau canviar d'opinió?

-Doncs les vaig explicar primer als amics, alguns no compartien la meva opinió, però d'altres ho van veure amb bons ulls. Fins i tot he fet el pas a la política, per implicar-me més amb la societat i ho han vist molt bé. Els familiars m´han respectat molt, fins i tot el meu pare, que és d´ideologia contrària -no del PP, però sí del PSOE espanyolista)- m'ha comprès molt bé i animat. M'ha dit que potser votaria un partit independentista si continua la situació d'espoli català.

-Un cop sou independentista, us sentiu millor o pitjor que abans?





-Em sento molt millor ara que ho he dit a tothom i que ho puc defensar amb arguments, perquè m´he informat i hi estic implicat. Vull un Estat propi, Espanya no vol canviar, és com és. Puc explicar els arguments independentistes i defensar-los amb contundència.

Toni Moreno, 34 anys, administratiu i veí de Polinyà, és un més dels nombrosos catalans que en els útlims temps han virat cap a l'independentisme. En el seu cas, el viatge ideològic ha passat de votar el PP "per fer fora Felipe González" a presidir la secció local d'un partit independentista.

